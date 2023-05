Piloti militari, anche la RAF sceglie la scuola italiana di Decimomannu

Durante la due giorni dedicata all’aerospazio tenutasi a Roma, la Aerospace Power Conference, evento tra quelli programmati per la ricorrenza del centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare, è stato siglato un importante accordo con il Regno Unito: anche i piloti della Royal Air Force si addestreranno presso la International Flight Training School (IFTS ) di Decimomannu (CA), dove svolgeranno l’iter della fase IV°.

L’iniziativa si concretizzerà nel mese di luglio, quando arriveranno presso la Ifts i primi due dei quattro allievi inglesi destinati a ricevere la formazione in Italia. L’accordo ribadisce in modo sostanziale quanto affermato lo scorso 11 maggio a Decimomannu dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti, in occasione della presentazione del nuovo campus dell’Ifts: «Attraverso questa struttura internazionale abbiamo dimostrato che siamo leader nel settore dell’addestramento al volo». Il nuovo campus si sviluppa su una superficie complessiva di 130.000 mq (pari a 18 campi di calcio) e può contare su infrastrutture moderne e tecnologicamente all’avanguardia a partire dal Ground Based Training System (Gbts), basato su simulatori dell’ultima generazione. Realizzata in collaborazione con Leonardo, la scuola vuole diventare punto di riferimento per l’addestramento avanzato dei piloti militari delle aeronautiche di tutto il mondo che volano su velivoli di quinta generazione come Eurofighter oppure F-35. I primi corsi presso la base di Decimomannu sono iniziati già a luglio 2022 ospitando, oltre ad allievi italiani, anche piloti provenienti da Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria, Canada e Arabia Saudita.