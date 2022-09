Un secondo Prime Day è ufficiale: in arrivo le Offerte esclusive

Le indiscrezioni lanciate gli scorsi giorni hanno trovato conferma: Amazon sta per proporre una sorta di secondo Prime Day dell'anno, anche se il nome sarà diverso. Il colosso dell'e-commerce ha confermato ufficialmente che nel mese di ottobre sarà proposto un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni: le Offerte esclusive Prime di Amazon. Vediamo di che si tratta più da vicino, quando avrà luogo e che tipo di sconti ci saranno.



Le Offerte esclusive Prime di Amazon sono ufficiali: in arrivo un secondo Prime Day

Come probabilmente gli abbonati Prime sapranno, durante l'estate (con un'eccezione provocata dalla pandemia nel 2020) Amazon lancia un evento dedicato a questi ultimi, con sconti esclusivi su migliaia di prodotti di tutte le categorie, dalla tecnologia ai prodotti per la casa, dall'abbigliamento all'igiene personale. Quest'anno il Prime Day si è svolto il 12 e il 13 luglio, ma in attesa del Black Friday e del Cyber Monday non sarà l'unico grande evento di shopping proposto dall'azienda di Seattle.

Quest'anno avremo una promozione autunnale con la stessa formula del Prime Day: la durata sarà di due giorni (11 e 12 ottobre 2022) e gli sconti saranno accessibili solo agli abbonati Amazon Prime. "In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più", ha dichiarato Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime. "Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping."

I Paesi coinvolti nelle Offerte esclusive Prime di Amazon saranno 15: oltre all'Italia, in lista ci sono Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Le offerte partiranno alla mezzanotte dell'11 ottobre e si chiuderanno il 12 ottobre 2022 (compreso), per 48 ore che vedranno migliaia di prodotti in sconto (centinaia di migliaia secondo le parole di Amazon). Tra i marchi protagonisti Samsung, Miele, Oral-B, iRobot, GHD e tanti altri, con prodotti delle categorie elettronica, moda, casa, cucina, articoli per animali domestici, giocattoli e, ovviamente, dispositivi Amazon.

Al costo di 49,99 euro all'anno (fino a pochi giorni fa 36 euro), oltre all'accesso alle iniziative come questa, gli abbonati Prime hanno a disposizione consegne gratuite su tutti gli ordini, consegne in un'ora (dove disponibili), i contenuti di Amazon Prime Video (come la serie TV Gli Anelli del Potere e la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League), 2 milioni di brani in streaming con Amazon Music, spazio illimitato per le foto con Amazon Photos e altri vantaggi. Chi lo desidera può approfittare di un periodo di prova gratuito.

Gli sconti già attivi con le offerte anticipate

Anche se manca ancora qualche giorno alle Offerte esclusive Prime di Amazon, sul sito sono già disponibili alcune offerte anticipate che riguardano i dispositivi Amazon. Gli sconti si spingono anche oltre il 60% su una serie di prodotti, come Echo Dot, Echo Show, Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube, dispositivi per la sicurezza Blink, Doorbell e Ring, ebook reader della serie Kindle, Echo Auto, Echo Studio, Echo (4a gen), Smart Air Quality Monitor e Amazon eero Mesh Wi-Fi. È possibile approfittarne a questo link.

Info: tuttoandroid.net