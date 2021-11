Il vintage di A.n.g.e.l.o. apre nei mall e department store

A.n.g.e.l.o. Vintage Palace è uno degli showroom, negozi e archivi di moda vintage più grandi d'Europa, fondato nel 1978 da Angelo Caroli secondo criteri stretti di eccellenza del design e dello stile, sia per quanto riguarda gli abiti che gli accessori.

«Il vintage seduce, coniuga il fascino della nostalgia con l'esigenza di una qualità, oggi a volte, introvabile. È un universo di tutto rispetto, votato alla sostenibilità e al riciclo, dove la monotonia non esiste, perché ogni pezzo è unico e senza tempo» commenta Angelo Caroli, titolare e fondatore.

L'indirizzo A.n.g.e.l.o. è anche una vera e propria biblioteca materiale della storia della moda; in archivio si possono ammirare oltre 150.000 capi e accessori databili tra la fine dell'Ottocento e i primi anni Duemila provenienti da ogni parte del mondo, capi esclusi dalla vendita ma disponibili al noleggio per professionisti del settore e per superstar in cerca di un look originale e unico.

Nell'ampio catalogo, suddiviso anche per categorie come Lusso, Brand Vintage, Riciclato, Denim e Militare, si possono trovare capi flapper anni Venti, hippie anni Settanta, look ispirati alla disco music anni Ottanta o meraviglie da cerimonia con meravigliosi abiti lunghi o smoking corredati di cilindro.

L'offerta in vendita è principalmente il pezzo firmato o sartoriale, datato tra gli anni 1900 e il 2000, con nomi di spicco quali Chanel, Balenciaga, Roberto Capucci, Christian Dior, Fendi, Gucci, Hermès, Lanvin, Yves Saint Laurent, Valentino, ma non solo.

Tra gli stilisti si possono ritrovare insiemi originali di Giorgio Armani, Prada, Maison Margiela, Jean Paul Gaultier, Comme des Garçons, Issey Miyake, Gianni Versace, Yohji Yamamoto, Watanabe, e tanti altri, corredati da accessori: occhiali vintage, borse, valige, bauli, foulard e cravatte, bigiotteria e scarpe vintage.

Primo fra i capostipiti che hanno portato avanti la sfida del riciclo e della riduzione dello spreco, il brand ha fatto del suo concept un fondamento 'green' sin dalla nascita, in quanto l'obiettivo di un capo riciclato non è solo frutto di meticolosa e personale ricerca di styling ma ha anche un obiettivo nobile di farlo durare per molto più tempo, addirittura per anni.

A.n.g.e.l.o. ha portato avanti e, nei primi tempi, quasi in assolo, una rivoluzione silenziosa contro il fast fashion, diventato il modo semplice ed economico che ha fatto straripare gli armadi – produzioni e discariche – di abbigliamento e affini, fino ai giorni odierni, dove finalmente la sostenibilità sta entrando di diritto tra i criteri di scelta dei consumatori, quasi di pari passo con estetica e tendenza stagionale.

Ed ecco motivata la sua espansione nei templi del lusso che regalano ora gli spazi anche alle proposte volte a recuperare e valorizzare i capi vintage e second-hand, al riciclare, verso un'economia circolare piuttosto che lineare.

Il termine 'upcycling' è diventato un concetto di ampissimo respiro che abbraccia il design in tutte le sue sfaccettature e mira a reincarnare gli oggetti, facendoli ogni volta tornare alle origini per poi dare vita ad un riciclo creativo, che elabora, riadatta e rende utilizzabile un pezzo d'antan e gli conferisce anche un valore aggiunto, completamente nuovi.

L'universo del vintage è talmente ampio che ciò che si può trovare è potenzialmente infinito ed è da sempre un modo di dimostrare di apprezzare la storia e la cultura della moda, con il valore aggiunto di impreziosire e personalizzare il proprio stile.

Dove trovare le proposte vintage del brand A.n.g.e.l.o. ?

In sede principale, a Lugo (Ravvenna) in corso Garibaldi, a Faenza in piazza Nenni e in alcuni importanti pop up store: Rinascente Milano e Rinascente Firenze, Noventa di Piave McArthurGlen Designer outlet e Block60 Riccione.

Ultima destinazione, The Mall Firenze apre il primo pop-up store vintage con A.n.g.e.l.o interamente dedicato al vintage di lusso e ricercato con l'obiettivo di accompagnare l'ospite alla riscoperta del passato.

Un'iniziativa speciale, cucita sui gusti esclusivi del cliente, che promuove l'incontro tra fashion e circolarità, per abiti e accessori senza tempo, pezzi icona del secolo scorso e proposte second hand dal gusto retrò con cui costruire look anticonvenzionali.