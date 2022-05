South Garage, il nuovo Gentlemen's Club di Triumph d’Europa

Decimo anno di attività per South Garage, lo spazio motorcycle legato al marchio Triumph d’Europa di via E. Brizi 4 a Milano, fautore di un nuovo trend ovvero la sua trasformazione in luogo dove poter condividere le passioni fra biker e non, appassionati di motori, con officina e customizzazione, abbigliamento e accessori a tema, ma anche orologi vintage, buon vino e arte della mixologia.

A unire in un'unica location boutique, atelier, laboratorio e bistrot ci ha pensato Giuseppe Carucci, attualmente anche amministratore delegato della società, coadiuvato dal suo team di meccanici, addetti alle vendite e la speciale collaborazione del celebre bartender Filippo Sisti e del giovane chef Marco Pietrafesa, catapultato nella ristorazione stellata di Massimo Bottura.

South Garage Motor Co., fondata nel 2012, si è distinta nel corso degli anni per molti progetti di design in ambito motociclistico, con premi e riconoscimenti autorevoli sia a livello nazionale che internazionale, diventando in breve tempo un concetto "moto & lifestyle", completo e immersivo nei suoi oltre 3000 metri quadri.

Casa delle passioni e delle visioni di settore nei mondi dell'abbigliamento, delle moto classiche, e del food & beverage, riprende la tradizione delle officine urbane inglesi o americane che si trasformano in un vero e proprio Gentleman's Club (che sarà ufficialmente aperto a ridosso dell'estate) dove coltivare interessi comuni e scoprirne di nuovi insieme alla community e agli ambassador che lo vivono quotidianamente e negli eventi speciali.

L’idea è quella di sorprendere ogni volta, con una ricerca accurata e nuove idee, che toccano la scelta dei marchi di abbigliamento e accessori del negozio, alle opportunità di personalizzazione e cura delle moto nell’atelier e in officina, all'esperienza enogastronomica del bistrot, aperto per pranzo, aperitivo e cena.

Giuseppe Carucci crede fortemente nel format tanto da pensarlo in termini di scalabilità ed espansione a livello nazionale e internazionale, con altre sedi in diverse città e nazioni.





La boutique moda e activewear è la perfetta rappresentazione del pensiero che anima South Garage, perché ogni pezzo presente in negozio ha una storia da raccontare e uno stile preciso. Dai brand più storici in chiave biker, alle capsule collection e le novità soprattutto di manifattura non industrializzata e dall’anima artigianale.

L’esperienza continua nella officina e nell’atelier dove poter fare una completa bespoke experience della moto, oggetto del desiderio che si trasforma dall’essere puramente tecnicamente performante in esperienza unica, personale e non standardizzata.

Qui si offre il meglio dal punto di vista realizzativo per materiali e lavorazioni, in termini di dettagli e finiture estetiche, tutto messo a punto il più possibile in casa, con la passione, cura e rigore dei meccanici in loco, come si fa con le magnifiche complicazioni di un orologio di alta precisione.

Fra poco attivo, al Gentlemen's Club di South Garage si potrà accedere rigorosamente su invito come in un vero speakeasy Old England, dove le élite finanziarie e culturali si ritrovavano, aggiungendovi experience digitali 2.0 ad hoc fatte in partnership con aziende esterne.

Fra i partner in essere, si citano le collaborazioni con il Gruppo Total, Redbull con il marchio Organics, il design di LV8, i marchi moda Tela Genova, Campomaggi, Moma, Bell Helmets.

Il bistrot parte da ora e alla grande, già punto di riferimento dei ritrovi e degli eventi su Milano. La cucina guidata dal giovanissimo executive chef Marco Pietrafesa lavora su tecniche innovative per reinventare la tradizione minimizzando gli scarti grazie a un approccio moderno e sostenibile. Il bar è in mano a Filippo Sisti, mixology freak e Triumph passionate, che ha rielaborato i cocktail più famosi utilizzando soltanto infusi ed estratti fatti a mano insieme ai distillati più pregiati, lanciandosi al bancone del bar in creazioni di drink freestyle inventati al momento a seconda dei gusti del cliente che è seduto davanti.