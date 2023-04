«Stiamo bene e "stiamo crescendo a doppia cifra", sia in diretta nei nostri mercati principali (Italia, Francia e Germania), che negli Stati Uniti, e anche attraverso i distributori partner nel mondo» dichiara Kamila Pilwein, global marketing director di Arena, proprio nell’anno che celebra il 50esimo anniversario di un marchio consapevole del proprio heritage e della differenza che può fare nel segmento «Planet Water».

Kamila Pilwein, global marketing director di Arena

Alla costante espansione internazionale si aggiunge il grande obiettivo di trasformarsi in B-Corp entro la fine del 2023, passaggio già avanzato nella integrazione dei materiali eco-friendly e nel design dei prodotti, nel marketing che sostiene il forte messaggio e su tutti gli altri livelli, lavorando con il partner Nativa, specializzata nel supportare la radicale evoluzione delle organizzazioni nel modo di fare business.

«È un gran cambiamento anche nella mentalità e noi siamo pronti perché ci crediamo, fa parte dei nostri valori, in primis l’autenticità, alla quale ci siamo sempre attenuti, e a quello della responsabilità, consapevoli del fatto che siamo un marchio leader nel dirigere il cambiamento, non solo con prodotti altamente innovativi e performanti, ma anche nel segno del benessere e a livello sociale e ambientale».

Valori che Arena vuol trasportare anche nel prossimo futuro centrato su un concetto di lifestyle allargato all’intero ambiente che gravita fuori e dentro l’acqua, per appassionare e supportare chiunque, in termini di performance, di divertimento e di salute.

Innovazione è la password delle tante abilità di successo ottenute nel miglior design possibile e performante dei prodotti e della legacy instaurata con sportivi e consumatori che prendono seriamente il nuotare per il loro benessere fisico e mentale.

In un mercato globale agitato, le solide radici sono la forza propulsiva per procedere oltre, verso una espansione internazionale fisica e digitale, che sta dandogli ragione sia dal punto di vista del wholesale su larga scala, che nella rete retail e l’e-commerce.

La parte legata al racing non si è mai rilassata, con un team nutrito di atleti che partecipano e testimoniano attivamente i progressi di un successo che guarda sempre in avanti, e che oggi vuol diventare per tutti, inclusivo e accessibile.

«Vogliamo rendere ancora più diffuso e forte il concetto che si può migliorare lo stile di vita attraverso e accanto all’acqua, godere di tutto ciò che può essere indossato in vacanza, a bordo piscina, in spiaggia, al lago, con il massimo confort e la migliore tecnologia possibili» prosegue Kamila Pilwein che annuncia il lancio della collezione menswear beachwear nel 2023 (seguita l’anno successivo dalla womenswear beachwear range) firmata dal logo con i tre diamanti.

Piena di outfit colorati, tonalità neutre o più scure, oltre a una vasta gamma di patterns e fantasie, adatti a convivere con l’acqua (asciugature velocissime) e con il sole (nessuna irritazione sulla pelle). Una espansione di gamma che va dai mondi piscina e acque libere all’intero comparto leisure e beachwear.

La Black & Gold collection, ad esempio, celebra il brand con un tocco di eleganza, sia nei costumi da bagno per lui e per lei, che in altre proposte abbigliamento e accessori, ispirati ai modelli iconici del passato rivisitati con uno stile contemporaneo.

Anche l’intero beachwear ha una variegata serie di proposte dai tagli moderni che richiamano nelle stampe e nei colori le origini del brand, con costumi interi con bralette, modelli boxer e bermuda in tessuto 4way stretch, confortevoli e leggermente elasticizzati, alcuni caratterizzati da una originale tecnica di stampa dal nome Miracle Print, che una volta bagnati, mostrano magicamente la geometria dei diamanti.

La tuta di Arena 50th Anniversary presenta invece un fit unisex, con stampe all-over e stripes sui lati, in un guardaroba che comprende t-shirt e canotte, traspiranti o reversibili, giacche antivento, pantaloni cargo, felpe con zip e cappuccio.

Le innovazioni sono in sviluppo anche per la successiva stagione autunno/inverno che vedrà la collaborazione con altri marchi di lifestyle e realizzato l’intento di portate lana nel comparto swimmwear.

Una delle signature line che indosseranno gli atleti di Arena nelle prossime competizioni internazionali, le divise Cobra Edge, associa al design ultra tecnologico per il corpo, degli «Spiritual Animals», rappresentazioni archetipiche ognuna personalizzata per evocare il potere mentale peculiare di ogni singolo sportivo.

Da sempre primi ambassador e testimoni che vivono i valori del brand, affiancati nel roaster di influencer da tutti coloro che in modo autentico impattano come simboli generazionali nello sport come nella vita.

«Planet water», la nuova campagna manifesto onora il riferimento storico dell’anniversario rivolgendosi al futuro, dove accanto alle gare nelle Olimpiadi e dei Campionati Nazionali e Mondiali, si accolgono ogni tipo di sport acquatici e di desiderio di migliorare la qualità della vita, dentro e fuori dall'acqua.

«Il claim "Planet Water" riflette un'evoluzione rispetto al precedente mantra "Water Instinct" e celebra l'elemento essenziale che ci unisce» conclude Kamila Pilwein «connettendoci ancora più profondamente alla vita, dentro e fuori dall'acqua, e facendone un nuovo stile di vita stesso: siamo tutti uniti dall’acqua».