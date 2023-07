Ottantanove anni insieme a re Giorgio

Lo stilista festeggia il suo 89esimo compleanno, ma la sua passione per la moda non sembra affatto essersi affievolita con il passare degli anni.

Dal 1975 alla guida della maison che prende il suo nome, durante l’ultima sfilata di alta moda a Parigi, Giorgio Armani ha dichiarato ai giornalisti: «La vita mi ha premiato, sono il primo a dirlo. Ma, a quasi 89 anni , posso anche dire che mi ha tolto parecchio: mi sarebbe piaciuto godermi tante cose che per gli altri sono normali, ma che ho dovuto mettere da parte per questo mondo».

Per celebrare il suo continuo impegno nella diffusione dell’eccellenza del made in Italy nel mondo, l’ultima moneta emessa della Repubblica italiana è proprio dedicata a lui e alla suo maison. La prima in oro con un valore nominale di 50 euro. L'opera, realizzata dall'artista incisore Annalisa Masini e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, è disponibile in versione Fior di Conio con una tiratura di 500 pezzi.