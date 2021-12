Il Natale secondo Panorama: 40 idee di moda per lui

Un Natale all’insegna della moda. È quello che traspare dall’indagine condotta da Nielsen per conto di Ebay. Quando si tratta di fare regali, il 64% dei consumatori scelgono abbigliamento e accessori.

Lo studio, condotto online dal 20 al 27 ottobre 2021 su un campione di 1.000 persone tra i 18 e i 65 anni, evidenzia una predilezione per la moda, cui seguono profumeria e cosmetica (51%), prodotti per la casa e l’arredamento (36%), prodotti tech (35%) e oggetti di collezionismo (20%). I prodotti del segmento abbigliamento e accessori saranno anche i più desiderati: secondo l’indagine, infatti, il 44% degli intervistati spera di trovali sotto l’albero o di riceverli in dono, soprattutto donne.

La spesa media in regali sarà di 300 euro, cifra però che tende a salire per chi ha figli, per gli adulti tra i 45 e i 65 anni e per gli uomini. Se il range tra i 100 e i 200 euro è quello più gettonato e scelto dal 29% del campione intervistato, il 25% sceglie di spendere fino a 100 euro e il 19% tra i 200 e i 300 euro. La fascia che va dai 400 ai 500 euro è indicata dall’11% del campione, quelle dai 300 ai 400 e dai 500 ai 1.000 euro dal 7%. Solamente l’1% degli intervistati ha intenzione di spendere cifre maggiori.

Panorama ha selezionato le migliori proposte di moda per lui, secondo quattro categorie merceologiche: outdoor, eleganza, intimo e maglieria.





KNIT Maglione Hugo Boss e cashmere collo alto firmato Falconeri

ELEGANCE Giacca in broccato Etro e camicia pattern optical Karl Lagerfeld

OUTDOOR Giacca Gant e Ciesse Piumini