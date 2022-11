Urban Sport, le collaborazioni e le tecnologie che vanno di moda

Off-White e AC Milan presentano le divise da indossare fuori dal campo da gioco – una formale e una informale – realizzate in partnership per la squadra di calcio italiana maschile e femminile.

Una targhetta rossa con il claim «I Support» impreziosisce il completo grigio e le giacche varsity formali e sigla l’impegno di seguire i valori dei brand a chi li indossa, Diversity, Equal Rights, Freedom of Speech, Education for All, e così via.

La divisa formale presenta una giacca a doppio petto, classica davanti, mentre il retro rivela due strisce verticali sportive e il numero del giocatore, abbinata ai pantaloni con etichetta sulla gamba sinistra che, in pieno stile Off-White, definisce l'indumento con la scritta Uniform.

Il look sportivo creato da Off-White come style e culture curator del club comprende la maglietta a maniche lunghe, una t-shirt (in bianco o nero) stampata con il logo «OFF» al centro, una cintura nera rifinita con fibbia argentata e le sneakers in pelle bianca con l'applicazione laterale a forma di freccia. Pantaloni, camicie e accessori completano il guardaroba dei diavoli rossoneri.

Scattata dal fotografo Campbell Addy, la campagna presenta alcuni membri del club AC Milan, Valentina Bergamaschi, Laura Giuliani, Lindsey Thomas e Christy Grimshaw della squadra femminile e Rafael Leão, Sandro Tonali, Simon Kjaer, Mike Maignan e Fikayo Tomori della squadra maschile.

Alcuni capi sono già disponibili in vendita e parte del ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, la fondazione benefica dell'AC Milan.

Lorenzo Musetti (Ansa)

Altro nome dell’abbigliamento maschile e portavoce della tradizione sartoriale partenopea, Gutteridge, entra in campo sportivo in qualità di sponsor per la prossima ATP 250 Napoli di Tennis.

Da oltre 140 anni il marchio racchiude in sé un'affascinante combinazione di artigianalità napoletana e stile inglese, idea che risale al lontano 1878 quando lo scozzese Michael Gutteridge crea lo storico spazio commerciale all’interno di Palazzo Zevallos a Stigliano, oggi parte del Gruppo Capri che lo ha rilevato e ha sviluppato in un nuovo retail concept con Nunzio Colella, proprietario e amministratore delegato.

Partendo dai tessuti pregiati e naturali (lane merino, cashmere, cotone e seta) le collezioni di Gutteridge si distinguono per questa speciale miscela bilanciata tra tipico aplomb british e attitudine partenopea sartoriale.

«Siamo felici e orgogliosi di far parte dell’ATP 250 Tennis Napoli Cup by BCP in qualità di azienda campana che supporta le iniziative sul proprio territorio. La nostra è una realtà familiare che punta sempre di più all’internazionalizzazione e siamo anche orgogliosi di sostenere atleti italiani come Musetti, Fognini e Sonego» ha spiegato Nunzio Colella del gruppo Capri.

Il torneo è interamente trasmesso da Supertennis TV, canale diretto della Federazione sulla piattaforma Sky e su tutte le piattaforme digitali sportive.

EA7 Collection

EA7 rappresenta Emporio Armani nel mondo dello sport, una riuscita combinazione tra tecnicità e stile che fornisce divise e capi performanti e di design dedicati a varie discipline.

Nel fitness, ad esempio, in questa stagione si è focalizzato sulle attività intensive, proponendo tute, maglie, giacche a vento e t-shirt dalle alte qualità di traspirabilità e resistenza, incluse le sneakers Crusher Distance, declinate in cinque diversi modelli e in altrettante combinazioni di colore, dotate di ammortizzazione a doppia intensità che attiva un sorprendente ritorno di energia durante il movimento.

Anche nel settore del tennis, l’abbigliamento presenta dettagli ergonomici e un design d’impronta heritage rivisto in chiave contemporanea, inclusi gli accessori e le sneakers, non solo tecniche.

La stagione dello sci avrà anch’essa nuove divise, con giacche, piumini, pantaloni e tute da sci dalle avanzate proprietà termiche, di impermeabilità e di traspirabilità, uno scudo verso l’esterno che molti atleti stanno già sperimentando in gara negli eventi internazionali e italiani di Sport Invernali, un continuum con le divise già sviluppate per i vari Giochi Olimpici delle passate edizioni.

Il guardaroba, completo di accessori, è stato appositamente studiato e si avvale delle più avanzate tecnologie per favorire le migliori prestazioni, creato nelle tonalità dei grigi, dei blu e dei neri, sui quali campeggia la grande scritta a caratteri dorati «ITA» e tre pennellate grafiche nei colori della bandiera nazionale.

«Il mondo dello sport non smette di ispirarmi e di appassionarmi. Lo animano valori in cui credo profondamente: spirito di squadra, duro lavoro, rispetto e lealtà. Queste nuove proposte sono un passo ulteriore del percorso che ho intrapreso da anni, con grande soddisfazione, confrontandomi con i più grandi atleti. Gli sport invernali sono un meraviglioso territorio in cui sperimentare stile e performance, con una rinnovata attenzione all’ambiente che il marchio EA7 Emporio Armani vuole rappresentare nel panorama dello sport mondiale» ha dichiarato Giorgio Armani.

Arena

«Back to Pool» è l’invito fatto da Arena al rientro sportivo nelle piscine e spazi indoor, sottolineando con colori vibranti e intensi, quasi cangianti, oppure stampati, i look per la stagione autunno/inverno 2022. Si parte con Arena One, il costume perfetto per l’allenamento in vasca, creato da un unico pezzo di tessuto trattato con tecnologia MaxLife Eco, che garantisce comfort e ottime prestazioni perché pensato per chi vuole ottenere il massimo in termini di performance, libertà di movimento, vestibilità effetto seconda pelle.

Nella collezione piscina, immancabili gli occhialini e le maschere dalla vestibilità precisa con cinturino regolabile, testati dai campioni, il kit ciabattine massaggianti e i supporti in vasca, dagli stabilizzatori del tronco, ai flex paddle per l’allenamento della parte superiore, le palette da nuoto, zaini e borse sport dove includere accappatoio o poncho con cappucci.

Arena Icons

Per gli allenamenti indoor e il dopo piscina, la linea Arena Icons traduce i capi più identificativi e risulta perfetta per ogni occasione d’uso, persino nel tempo libero, da intrepretare secondo il proprio stile con T-shirt, pantaloni e felpe di ispirazione anni Settanta e Ottanta.

L’ultima novità riguarda la tecnologia digitale da allenamento che si basa sullo stimolo del corpo per potenziarne prestazioni e favorire il recupero.

Urban Fitness, leader italiana nel fast training fondata da Federico Servadio e Adriano Silvestri, ha stipulato un accordo in esclusiva per l’Italia con la società tedesca Symbiont creata da Roger Pierenkemper, una vera rivoluzione nell’ambito dell’allenamento con tecnologia EMS.

Il sistema EMS si basa sul potenziamento degli stimoli elettrici del corpo in modo da ottenere con soli 20 minuti di allenamento gli stessi risultati di due ore tradizionali.

Urban Fitness

Il look dell’atleta nelle boutique Urban Fitness, che lavora singolarmente con il proprio personal trainer, è simile a quello di un super eroe che indossa una sua tuta personale, la Symbiont Tech Suit, in grado di misurare e registrare i dati fisiologici e i principali parametri del corpo durante l’attività motoria.

«Oltre al carattere di personalizzazione che contraddistingue questa tecnologia, l’esperienza sviluppa forza muscolare, scolpisce il corpo, migliora la postura e rende flessibile la colonna vertebrale, un lavoro molto interessante anche a supporto di sport complessi come lo sci, il tennis, il golf, il calcio e la corsa» hanno dichiarato i partner del progetto.

Distribuita in Italia dall’azienda vicentina Athena, la gamma di apparecchiature sportive Hyperice, sono quanto di più utile per lo sport a casa e in viaggio, usati anche in palestra per rilassare le aree di tensione e accelerare il recupero dei muscoli, delle articolazioni e della schiena.

Il dispositivo Hypersphere, ad esempio, è una utile sfera massaggiante progettata per identificare le aree di tensione dovute dallo sforzo fisico. Le tre velocità e intensità di vibrazione lavorano sul rilascio dei punti trigger delle zone più tese in modo da effettuare il recupero più velocemente e muoversi meglio.

Anche la nuova tecnologia HyperHeat, applicata al prodotto Venom 2, rilascia in alcune zone strategiche (schiena, gambe, braccia, spalle), calore e vibrazioni direttamente dalla capsula collegata magneticamente ad un cuscinetto adesivo applicabile direttamente sulla pelle.

Irrinunciabile quasi quanto un massaggio, il dispositivo Hypervolt Go 2.0 è usato per dare sollievo ai muscoli dopo una sessione di allenamento intensa. Questo massaggiatore fai-da-te da viaggio, funzionante tramite tre velocità di percussione, è dotato di due testine intercambiabili (piatta e a proiettile), a seconda della superficie da trattare.

Nel frattempo che si stimola il recupero fisico, questi attrezzi super leggeri volti alla tecnologia del benessere sciolgono stress e tensioni, migliorano la circolazione linfatica e favoriscono in maniera più profonda il rilassamento post attività.