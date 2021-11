Gli showroom esperienziali di Coin inaugurano una nuova era per lo shopping

La chiamano «experience economy», l’economia delle esperienze. Si tratta di un mercato che entro il 2023 arriverà a valere 12 miliardi di dollari in tutto il mondo e che sta crescendo a ritmi sempre più sostenuti. Negli Stati Uniti, si conta che negli ultimi anni la spesa dedicata alle esperienze è quattro volte superiore a quella relativa ai beni fisici.

In tanti parlano addirittura di un “rinascimento culturale”, spinto dal desiderio dei giovani di tornare nel mondo reale dopo due anni di pandemia. «L'umanità sta vivendo un'evoluzione nella coscienza. Stiamo iniziando a pensare in modo diverso a cosa significhi "possedere" qualcosa. Ecco perché sta emergendo un'ambivalenza simile nei confronti della proprietà in tutti i tipi di aree, dall'acquisto di auto all'ascolto di musica al consumo di intrattenimento» ha raccontato Fast Company.

E se, secondo uno studio di Vice media group, il 94% dei giovani afferma di voler tornare a partecipare a concerti e festival, visitare musei e andare a teatro o al cinema, questo cosa significa perle aziende? A rispondere è Forbes, affermando come un sondaggio di quasi 2.000 professionisti aziendali ha rilevato che il per il 46% degli intervistati, l’esperienza del cliente è una priorità assoluta per i prossimi cinque anni. Ha anche affermato che l’86% degli acquirenti risulta disposto a pagare un extra in cambio di una buona esperienza d’acquisto.

Questo crescente interesse per l’«experience» è sicuramente legato alla crescita dell’e-commerce. Secondo l’osservatorio eCommerce B2c Netcomm, entro la fine dell’anno lo shopping online vedrà un ulteriore aumento del 18% che porterà il settore a 30.6 miliardi di euro. I negozi devono quindi evolversi e offrire di più del semplice acquisto, più precisamente devono offrire un’esperienza in cui la condivisione e il divertimento sono al primo posto.

Per questo motivo, Coin - la più diffusa catena italiana di department store - ha deciso di scommettere sì sullo shopping in negozio ma attraverso un nuovo format, il «Lifestyle Hub». Nelle aree di accesso agli store, Coin propone così prodotti inaspettati, come auto elettriche e piccoli elettrodomestici, e servizi innovativi, ad esempio saloni di bellezza e agenzie di viaggi, per la prima volta in un department store in Italia.

«”Lifestyle Hub” è un concept innovativo che per la prima volta debutta in Italia. Gli italiani stanno dimostrando un forte desiderio di riappropriarsi degli spazi comuni, del proprio tempo e delle esperienze da condividere. Noi vogliamo rispondere a questo ritrovato entusiasmo con nuovi approcci allo shopping, grazie a prodotti innovativi e servizi coinvolgenti da scoprire e vivere nei nostri negozi» ha dichiarato Roland Armbruster, amministratore delegato di Coin Spa.

«L’introduzione degli showroom esperienziali rientra nella strategia di potenziamento dell’omincanalità di Coin: a breve distanza dell’esordio della nostra boutique virtuale, ora è lo store il protagonista del rilancio. Crediamo infatti nel valore dei luoghi fisici - lo confermano la nuova recente apertura a Torino e la prossima a Roma- come punti di aggregazione e di ritrovo, realtà in grado di contribuire a creare energia nelle città e dove poter dare espressione alla propria personalità con libertà».

Al piano terra del Coin Excelsior di Roma, in spazi disegnati tailor made rispettando le caratteristiche dei marchi, saranno disponibili le innovative tecnologie per la cura della persona, della casa e degli ambienti indoor di Dyson e si potrà usufruire del servizio di hair styling veloce offerto dal brand, sorprenderanno i prodotti per la persona Rezet360 e la tecnologia di Geekers con le proposte dei migliori brand high-tech. Infine, sarà possibile entrare in una nuova era della mobilità, 100% sostenibile, insieme a Mercedes-EQ.

Nel flagship store di Milano in piazza V Giornate, si troveranno le casse di design di Sonos, una selezione di macchine fotografiche Polaroid e le vetture elettrificate di Lexus, presenti anche a Catania. Negli spazi siciliani si potrà inoltre scegliere tra i massaggiatori fitness must have di Therabody, le soluzioni Imetec per la cura della casa e della persona e la gamma Bellissima per lo styling dei capelli, oltre a scoprire sensorialità ed alta efficacia dello skincare de Gli Elementi.

Dopo l’apertura dell’agenzia di viaggi 4.0 Suite Travel, il Coin di Napoli proporrà, tra gli altri, le idee gioco di Dadi e Mattoncini, le auto full-electric di Tesla, l’abbigliamento sostenibile di Icebreaker e lo skincare italiano, vegano e taylor made di Rhea.