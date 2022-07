Sere d'estate

L'uomo di oggi appare sempre più interessato alla moda. Le vacanze estive offrono poi il perfetto pretesto per esplorare il proprio stile e osare. I colori scuri lasciano il posto a nuance pastello o pantoni brillanti, declinati su polo e camicie di lino, da indossare di giorno come di sera, pur restando fedeli al proprio personale concetto di eleganza.

Non mancano gli accenni al comfort, con la maglieria leggera che avvolge il corpo ma anche le sneaker, in colori più chiari e divertenti entrano di tutto diritto nel guardaroba estivo, in città come in vacanza.

Insieme al cliente, anche il mondo della moda maschile inizia a osare, presentando piccoli accessori - cappelli, occhiali, bracciali e piccole borsette da portare al collo - da abbinare anche ai look più semplice per dare un’impronta unica. Tutto questo senza dimenticare la tradizione, fatta di tessuti di alta qualità e tagli raffinati, capaci di esaltare ogni figura.

Un ritorno allo stile italiano, quello che sa unire creatività, artigianalità ed eleganza. Così come insegna Cividini, la maison che negli anni Ottanta ha rivoluzionato la maglieria in cashmere. In occasione dei Taomoda Awards che si terranno a Taormina nel weekend, Pietro e Miriam Cividini riceveranno il «TAO Fashion Digital Awards» e durante l'evento presenteranno la loro collezione per la prossima primavera estate.