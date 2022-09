Plug-Mi, il festival streetstyle ‘Gen Z’ fra digital art, musica, brand sport e moda

La urban culture si riunisce a Milano il 10 e 11 settembre presso Superstudio Più con un palinsesto di brand, ospiti ed eventi fra i più creativi e fuori dagli schemi dal mondo della digital art, della musica, dello sport e dei marchi streetstyle di tendenza.

Ideato e promosso da Fandango Club Creators (gli stessi che organizzano Milano Games Week e altri format di successo nel settore dell’intrattenimento) con partner di eccezione come Aw Lab, Puma, Adidas, Reebok, Lacoste, Lotto, New Balance, Nike, Converse, Eastpak, per citarne alcuni.

La parola d’ordine del contest, «No Boundaries Gen», sottolinea lo spirito libero e inclusivo, come dichiara Domenico Romano, nuovo ceo di Fandango Club Creators: «Il mercato attuale richiede formule nuove, emozionali e mirate rispetto al target di riferimento. Per questo Plug-Mi darà voce a nuove idee, incoraggerà punti di vista originali e tendenze in embrione a uscire e distinguersi dalla massa. Continueremo a celebrare come abbiamo fatto in passato le sneakers, ma soprattutto i vari aspetti che la subcultura dello streetwear insieme a tutti i principali brand e agli appassionati, per fare di Milano la capitale europea dello sportswear e del lifestyle».

Durante tutte le giornate la musica più forte della scena trap, rap e r&b andrà in diretta dal programma Bsmnt 105 ideato da Radio105, con la presenza di Moko, MC della manifestazione, e Fabio B per i dj set serali. Fra gli ospiti musicali da vivo, le esibizioni dei Planet Funk (con Alex Neri, Marco Baroni e Dan Black), Slait e Miles, Andrea Arrigoni in arte Shiva e Rhove, una delle voci più brillanti della scena rap italiana odierna.

Lo sport sarà al centro delle attività quotidiane con tornei, show match e competizioni sportive di skate in collaborazione con Fardamatti, che allestirà una rampa skate alta più di 2 metri, e con le Academy di basket tenute da Urania Basket, protagonista del Campionato Nazionale di Serie A2, nello speciale Basket Playground powered by Rinascente dove verranno effettuate gare di tiro al canestro.

Alcuni talenti della Gen Z si potranno incontrare nel team di Stardust, l’innovativa media agency, e da Dsyre, l'emergente brand di gaming, lifestyle e digital entertainment.

Il mondo della Digital Art sarà rappresentato dalle esibizioni di live painting e da due famosi artisti, lo street artist italiano Tvboy esponente del movimento NeoPop e Ravo, uno dei più importanti artisti contemporanei italiani, entrambi con le loro opere presenti presso la NFT Art Gallery powered by Reebok.

Presente anche un’area dedicata ai tatuaggi con Davide Riva e la speciale area food curata da Bun Burgers, Mocho, NIO Cocktail e LZO.

Cuore della manifestazione il settore delle sneakers, introdotte dal primo resell store d’Italia, Big Soup, con la sezione dedicata al collezionismo raro e di culto e sui racconti della cultura streetwear.

Aw Lab, official retail partner, propone le «Foto Zero Gravity» scattate all’interno di un cubo privo di gravità che permettono di fare post Instagram senza eguali. David Pujolar, general manager, specifica: «Non poteva che essere Aw Lab il centro nevralgico di un festival che racconta la urban culture, rivelandone valori e trend. Abbiamo pensato ad uno spazio dove accogliere i nostri partner internazionali e metterli in condizione di presentare le loro novità e interagire con il pubblico dell’evento, nuove generazioni che considerano il nostro mondo sempre più fondamentale».

Ed ecco allora presenti, in ordine sparso, Reebok con il progetto «Be P-Art», un contest aperto a tutti i creativi che vogliono avvicinarsi al mondo NFT, guidati dagli ambassador Giovanni Motta, painter & cryptoartist, e Mendacia, artista multidisciplinare brasiliana, che esporranno le loro opere nella Reebok NFT Art Gallery.

Adidas Originals presenterà le novità legate a NMD_V3 e alla collaborazione con il gamer Pow3r legato agli eventi della Milano Games Week.

Lacoste offrirà l'opportunità al pubblico di potersi confrontare con due artiste che hanno rivoluzionato il mondo della musica pop e hip hop in Italia, Beba e Rossella Essence, che lanceranno sui propri canali TikTok il #CrocodileChallenge. I cantanti emergenti avranno l'opportunità di confrontarsi con loro attraverso la modalità duetto nella speciale Record Room allestita e presentare la propria musica.

Jacopo De Carli, noto sneaker customizer, stazionerà negli spazi di New Balance con i designer di Revibe, a disposizione per personalizzazioni e per rispondere alle domande focalizzate sull’upcycling.

Anche Converse permetterà di customizzare le sneaker nell’area espositiva Aw Lab che ospiterà lo street artist SexDreams per disegnare 200 T-shirt in limited edition.

Il racconto di Nike passerà attraverso una serie di Dance Battles, condotte da Moko di Radio 105 e con la presenza delle crew più agguerrite: Double Struggle, The Fonzarellis, Rootless, Lady Killer, con giudici d’eccezione, Rex e Smish.

Lotto, storico brand italiano legato al mondo sportswear e sinonimo di ricerca, porterà una selezione di calzature Lotto Leggenda 2022 legate alle grandi icone sportive del passato, customizzabili in diretta dal giovane designer italiano Morris Spagnol. A esse si aggiunge la Lotto NYC collection, capi unisex urbani in continua evoluzione di stile.

Crep, the ultimate sneaker care, permetterà un coinvolgimento diretto attraverso un box interattivo che comprende la Cop or Flop Machine, un photo boot a 360° e altre iniziative legate alla cura delle proprie sneaker.

Eastpak lega la sua presenza al concetto «Built to Resist» attraverso una presentazione storica dei suoi prodotti, workshop di quilting attraverso il collettivo Revibe e un’artification partecipativa dedicata ai patch. Il brand che ha rivoluzionato le regole del design di borse e bagagli, parla delle sue quattro direttrici: Riduci, Riutilizza, Ripara, Ricicla.

Emblematica, in questo senso, la collezione Rebuilt To Resist: tramite il processo di upcycling, gli zaini usati danno vita a nuovi pezzi unici, trasformati secondo la fantasia con piccole patch adesive e pennarelli per il tessuto.

Nell’area Custom Garage, in collaborazione con Plus Design, i prodotti acquistati potranno essere customizzati in loco. Lanciato nel 2020 da Ibrahim Fadi, il progetto Plus unisce esperienza serigrafica all'avanguardia e creatività senza confini, capace di editare l'inaspettato.

Inoltre, Plus ospiterà come special guest TY1, dj e produttore discografico, e Guè anche lui produttore discografico e rapper, per raccontare la cultura metropolitana.