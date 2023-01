Petwear e Pecare, le ultime novità della moda a quattro zampe

Il mondo dell’abbigliamento, degli accessori e del petcare di lusso per animali è in costante crescita a livello mondiale. I pelosetti sfilano sul web e nelle strade sempre più curati e patinati come attori di Hollywood.

Il marchio Valentino ha optato per la linea Garavani Rockstud declinata e personalizzabile anche per i fedeli amici a quattro zampe: si può creare un dipinto su una felpa o una borsa realizzato a mano dall’illustratore Riccardo Cusimano, con tanto di iniziali del padrone o dell’animale da compagnia.

Un’altra linea, MOG ovvero Malo for Dog, si compone di maglioncini e accessori (copertine, guinzaglieria, felpe) in cashmere o filati di altissima qualità per gli amici a quattro zampe, addirittura in diverse varianti: dal caldo girocollo al maglioncino a costa inglese con collo alto o con collo aperto.

Liu Jo, brand italiano conosciuto a livello internazionale, si associa a Me Pet, start up specializzata in design e distribuzione di settore, per un accordo in esclusiva internazionale della durata di 5 anni a licenza Liu Jo Pets.

Recentemente è uscita la linea Gucci Pet Collection, composta da collari e guinzagli impreziositi da borchie o ricami, pettorine stilose di pelle o in tela, sacchetti e trasportini da viaggio in tessuto monogram GG Supreme, insieme ad altri oggetti home decor in mise coordinate.

Nuovi giubbetti antifreddo li ha messi in commercio Diesel, un mix fra denim e panno fantasia e fodera teddy rimovibile, e Thom Browne in versione pullover girocollo in cashmere con l’iconico inserto rigato.

Il lato fashion del mondo dei pets è stato esplorato anche durante l’ultima edizione di Pitti Uomo che per la prima volta ha dedicato uno spazio esclusivo al lifestyle degli animali.

Un’idea contemporanea dal gusto chic la propone Baurdelle, una marchio di multiaccessori dall'attitudine fashionista, con i set Ludo e Domino, ultimi must-have per le piccole e medie taglie.

Emma Firenze ha un intero guardaroba fra cui trovare guinzagli come cinture, abitini come cappotti sartoriali, maglioncini come pull artigianali, ciotole come stoviglie di design, giochi come oggetti di arredo. La caratteristica intrinseca e distintiva è la reversibilità, con un semplice gesto si può trasformare un cappottino double-face in un impermeabile.

La linea di Tommaso Bencistà Falorni, Frida Firenze, ripensa al mondo dei Pet Accessories come un complemento di stile nel look del padrone, costruiti con materiali ricercati, lavorazioni couture e design esclusivo. Realizzata interamente in Italia, la nuova collezione in nastro e nappa si aggiunge a quella con le borchie, già in preordine in vari department store come Harrod’s e i grandi magazzini messicani El Palacio de Hierro.