State per assistere a una sfilata sensazionale. Tutti i più importanti protagonisti della moda internazionale sono riuniti nello stesso posto per presentare l’essenza delle loro collezioni e i loro abiti più memorabili per celebrare le tappe salienti della loro carriera.

È in edicola il nuovo libro di Enrica Alessi, Storie (che non passano) di moda, un racconto in 52 capitoli che narra le vite di altrettanti personaggi che, attraverso le loro vite, raccontano la moda come non era mai stato fatto prima. Un progetto durato tre anni che vede la partecipazione di Jacopo Ascari con le sue evocative illustrazioni.

Con le prefazioni di Tony di Corcia e Rossella Jardini, Storie (che non passano) di moda parte dal 1801 - anno di nascita di monsieur Thierry Hermes - fino ad arrivare ai giorni nostri, con un racconto sull’intramontabile icona di stile (e personale icona di riferimento dell’Alessi) Iris Apfel.

Jacopo Ascari ed Enrica Alessi (Ludovica Arcero)

La scrittrice, nota per la sua abilità nel fondere scrittura creativa e giornalismo di moda, riesce in una narrazione che arriva dritta al cuore del lettore, rivelando - pagina dopo pagina - l’umanità che si cela dietro i nomi altisonanti del fashion system, permettendo così ad appassionati e neofiti di conoscerne l’essenza. «La moda rende le persone nervose» aveva una volta dichiarato la storica direttrice di VogueAnna Wintour; quello che riesce a Enrica Alessi nel suo nuovo libro è proprio quello di avvicinare la moda alle persone, mostrando anche il lato più “colorato” di alcune personalità iconiche.

Enrica Alessi non si sofferma soltanto sui fatti, ma anche e soprattutto sulle emozioni e sulle vicende storiche che hanno contribuito all’evoluzione di una moda che è sempre stata l’immagine del proprio tempo. L’autrice ricompone così, grazie alle storie dei protagonisti, uno scenario che attraversa due secoli di storia della moda.

Ma il libro non potrebbe essere completo senza i disegni di Jacopo Ascari. Classe 1993, inizia a lavorare come illustratore freelance appena maggiorenne. Nel 2020 scommette sul suo talento dando vita ad Atelier Ascari, studio di consulenza e illustrazione. Le sue collaborazioni sono numerose e spaziano tra diversi settori, dall’architettura all’urbanistica, dal design alla moda.

Le sue illustrazioni, che accompagnano ogni capitolo, racchiudono nei loro tratti coloratissimi, la vita e la carriera degli stilisti e dei protagonisti degli ultimi due secoli di moda. Osservatele con attenzione, potreste trovare più di una sorpresa.