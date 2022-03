Il glamour degli shooting di moda interpretati dai personaggi famosi

Per le grandi campagne pubblicitarie dei big della moda, il fascino degli shooting fotografici continua a resistere, soprattutto se i protagonisti sono famosi e la direzione artistica (designer più fotografo) impeccabile e creativa.

I brand ingaggiano una vera e propria battaglia di scatti fotografici e riprese video anche per questa doppia stagione Primavera/Estate 2022, dopo aver cercato e promosso a testimonial o ambassador il volto che meglio rappresenta la collezione, i valori e il concept della Maison.

Abiti e accessori diventano ancora più desiderabili se visti indossati da attori, cantanti, modelli famosi e personaggi dello spettacolo e dello sport, che si prestano a vere e proprie performance recitative e a pose glamour, divertendosi e magari scoprendo anche loro nuovi look e una immagine fascinosa diversa dal solito.

Eleganza impeccabile mixata allo stile urbano è il sunto del progetto stilistico di Mehdi Benabadji, amministratore delegato di Brioni, che ha scelto gli attori Jude Law e Raff Law come ambassador padre-figlio, fotografati da Craig McDean: «Jude Law è una grande star e Raff è un talento emergente nello stesso universo; entrambi con uno stile personale molto forte e una naturale complicità fra di loro. Questa autenticità li ha resi la perfetta coppia per riflettere la visione moderna del menswear di Brioni, senza distinzioni di età e adattabile alle diverse personalità».

Jude Law, uno degli attori più apprezzati del cinema di Hollywood – si ricorda, ad esempio, Il talento di Mr Riplay e The Nest – L’inganno, ma anche serie tv come The Young Pope e ruoli teatrali come Henry V - concorda con il figlio nell’apprezzare la dedizione di Brioni per l’artigianalità e la qualità sartoriale, una firma italiana che viene dalla capitale romana, che lui adora.

«Ho sempre amato trascorrere del tempo in Italia e sono stato fortunato da averci vissuto in passato» commenta il campione. «La costa italiana ci ha consentito di creare l’ambiente ideale per la nostra campagna insieme all’estetica del classico stile italiano, che hanno ispirato questa collezione».

La nuova Collezione Eyewear by David Beckham è anch’essa ispirata ai film cult girati in Italia e ai loro protagonisti, celebri icone del passato e del presente, prodotta da Safilo, leader mondiale nel segmento occhialeria.

«Quando penso a ciò che resiste - sottolinea lo stilista - per me è amore, amore romantico, amore per gli amici, la famiglia ed anche per la mia città. Con questa campagna, volevamo dare vita e interpretare il romanticismo urbano e la giustapposizione unica fra la forza e la grinta di New York City con l'amore che essa ispira più e più volte».

«Essere il volto di un iconico marchio di moda come Versace e continuare a rappresentare la Colombia a livello internazionale attraverso la musica, sono per me i due sogni che si realizzano. Insieme a Donatella Versace abbiamo creato look e momenti indimenticabili, dai costumi di scena delle mie performance musicali, ai look sui red carpet, alle cover sui giornali, fino a questa campagna dove il migliore amico dell’uomo, il cane, entra a far parte del mondo della moda» conclude l’artista.

Donatella Versace da sempre associa o addirittura si ispira per le sue creazioni a personaggi contemporanei che possono rappresentare i fan della Medusa. Per la collezione uomo Versace, è il turno di Maluma , cantante latino di fama internazionale, ripreso dal duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott con il suo cane Buda.

Per il comparto occhiali, Versace chiama sul set l’attore, modello e fotografo Cole Sprouse , ripreso a New York dal fotografo di fama internazionale Steven Klein con il supporto di una telecamera a mano per cogliere appieno il movimento, il carisma e l’innato magnetismo del modello d’eccezione.

Due storie parallele si intrecciano nella comunicazione di Gucci pensata "on the road" come fanno le rockstar che percorrono in pullman e furgoncini le varie tappe dei loro concerti musicali. La prima viene raccontata da un gruppo di personaggi in cui emerge la cantante e artista Lou Doillon, mentre la seconda serie di immagini vede come protagonista l’attrice Ni Ni.

Colori intensi, atmosfere misteriose e cinematografiche, soprattutto al tramonto e la sera, i momenti più magici del giorno, quando la libertà creativa prende vita. I ritratti sono stati fatti da Thurstan Redding per Lou Doillon e Lou Yang per Ni Ni, entrambi patinati dal gusto retrò elegante. In primo piano, montature stile anni Cinquanta, tartarugate, total black, squadrate o rettangolari, cat-eye o dal design oversize, con logo Doppia G e dettagli dorati.