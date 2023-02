Gli abiti di Raffaella Carrà in mostra a Sanremo

La settimana più attesa dell’anno è finalmente arrivata e il luxury Village The Mall Sanremo ha deciso di celebrarla a modo suo, anzi di omaggiarla.

È infatti Raffaella Carrà la protagonista della nuova mostra A far la moda comincia tu ospitata dal Forte Santa Tecla per tutta la durata del Festival, da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio. Questa settimana era infatti tra le preferite della cantante dall’iconico caschetto biondo, proprio per questo, in collaborazione con la Rai e con alcune sartorie private, la mostra vanta oltre 30 tra gli abiti più celebri della Carrà.

Dall’abito nude con ombelico scoperto alle tutine tempestate di Swarovski, la mostra vuole dar la possibilità di ricordare l’artista e allo stesso tempo di mostrare quanto i suoi look d’avanguardia di ieri siano così attuali oggi.

Protagonista indiscussa nel campo della televisione, Raffaella ha sempre scelto abiti che portassero un vento di novità e scompiglio, tra le prime nel mondo dello spettacolo che diventa portavoce di una femminilità colma di importanti messaggi di emancipazione, andando ben oltre l’aspetto.

Inoltre, The Mall Sanremo ospiterà nel corso della settimana Antonella Viggiano e Benedetta Rosalba Fanelli, fondatrici del profilo Khooa ed esperte di armocromia. Durante le serate del festival commenteranno sui profili social The Mall gli outfit dei concorrenti in gara secondo le regole dell’armocromia.