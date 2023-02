Grammy 2023: i dieci look più chiacchierati della serata

Harry Styles, vincitore della statuetta per il miglior album con il suo Harry’s House, ha calcato il red carpet indossando una tuta monopezzo di Egonlab x Swarovski. Un pezzo unico che ha richiesto oltre 150 ore di lavoro a mano e l’utilizzo di 250.000 cristalli declinati in nove colori. «Questo pezzo unico è una rappresentazione dell'aura di Harry e del suo approccio senza paura alla moda» raccontano da Egonlab.

«La potente combinazione di colori è una metafora visiva della sua personalità, il suo impegno per l'espressione di sé e la totale accettazione. Abbiamo lavorato con i cristalli Swarovski che sembrano prendere vita mentre la luce danza sulla loro superficie in uno spettacolo ipnotico. È come una finestra su un altro mondo, un mondo di pura magia e meraviglia».

Taylor Swift, Cardi B e Jennifer Lopez hanno invece scelto il fascino senza tempo del blu notte, interpretato rispettivamente da Roberto Cavalli, Gurav Gupta e Gucci. Swift, vincitrice del premio per il miglior video (da lei scritto e diretto) per All too Well, ha arricchito il suo look con un paio di orecchini con zaffiri viola dal valore di tre milioni di dollari, firmati Lorraine Schwartz.

Adele, vincitrice per la «Best Pop Solo Performance» ha indossato un abito custom made di Louis Vuitton color burgundy in velluto, con dettagli in seta matelassé e dumps in velluto dello stesso colore.

A catturare i flash dei fotografi sul red carpet sono però stati Lizzo e Sam Smith.

La prima ha scelto un abito arancione con dettagli in maglia di cristallo Swarovski firmato Dolce&Gabbana, accompagnato da una sontuosa cappa in Mikado di seta ricamata con fiori di un arancione ancora più vibrante. Sam Smith ha invece optato per l'intramontabile rosso Valentino.

Pierpaolo Piccioli ha creato un completo custom per il cantante britannico - vincitore nella categoria «Best Pop Duo/Group» con la sua Unholy - con tanto di mantello, cappello e guanti in latex.

Ha saltato il red carpet ma non per questo ha perso l’occasione per lasciare il segno, Beyoncé. L’artista, la più premiata nella storia dei Grammy con 32 statuette vinte, è salita sul palco per accettare il premio come miglior album di musica dance/elettronica in un abito dalla gonna argento e bustino nude firmato Gucci. I lunghi guanti neri hanno completato il suo look.

Doja Cat ha scelto di proseguire il suo sodalizio con Versace sfoggiando un abito nero in latex con un cinturino asimmetrico attorcigliato intorno alla schiena come una treccia sciolta, abbinato a guanti e orecchini a cerchio simili a tentacoli.

Infine, la giovanissima Olivia Rodrigo ha scelto un abito nero trasparente, creato per lei da Miu Miu, accompagnato da gioielli Tiffany & Co tra cui l’iconico «Bean» di Elsa Peretti.