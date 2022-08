«Donne in equilibrio» la nuova mostra dedicata a Wanda Miletti Ferragamo

Wanda nasce il 18 dicembre 1921 a Bonito, in Irpinia, stesso paese d’origine di Ferragamo. I due si incontrano nell’estate del 1940, quando Salvatore torna in paese per far visita al padre. A quei tempi Ferragamo è già considerato il calzolaio delle star avendo già collaborato con Hollywood negli anni Venti e Wanda lo accoglie complimentatosi per il contributo che ha donato all’eleganza femminile. I due si innamorano al primo sguardo nonostante la differenza di età, Wanda infatti non aveva ancora 19 anni mentre Salvatore 42 compiuti. Si sposano il 9 novembre del 1940 e si spostano sulle colline di Firenze.

Insieme hanno celebrato i più grandi successi dell’azienda insieme ai loro sei figli Fiamma, Giovanna, Ferruccio, Fulvia, Leonardo e Massimo. Wanda ha contribuito e partecipato alla vita dell’azienda attraverso i racconti del marito e in occasioni eccezionali, come quando nel 1954 Audrey Hepburn venne a Firenze per ordinare alcune paia di scarpe dal famoso calzolaio dei sogni.

Il 7 agosto 1960 Salvatore muore a Forte dei Marmi di una grave malattia manifestatasi in seguito a un viaggio in Australia nel 1958. Wanda si ritrova così una famiglia e un’azienda sulle sue spalle da portare avanti non avendo mai lavorato. In seguito molti le hanno chiesto come ha fatto a portare avanti tutto: «Non lo so», rispondeva. «La donna è un po’ custode dei sentimenti che animano l’unione. Un poco alla volta mi è venuta fuori quell’energia necessaria per andare avanti. Io che mi ero sempre e soltanto occupata della mia famiglia, ho dovuto fronteggiare tutto. Management, rifornimenti, cose tecniche, controllo delle spese. Io credo che tutte, o quasi tutte, le donne saprebbero condurre bene un’azienda se sono in grado di amministrare saggiamente la loro famiglia».





Wanda riesce a trovare un incredibile equilibrio tra famiglia e lavoro, sarà proprio lei a trasformare un laboratorio di scarpe in un brand di moda dalla fama internazionale, realizzando il sogno del marito.

Non amava parlare di sé e ostentare i suoi successi perciò Museo Salvatore Ferragamo decide di ospitare Donne in Equilibrio onorandone la memoria ed esaminando la complessa realtà femminile in Italia negli anni Cinquanta e Sessanta. La mostra prende vita in nove stanze del Palazzo Spini Feroni di Firenze, storica sede dell’azienda, e sarà possibile visitarla fino al 18 aprile 2023. Vengono esposti abiti, opere d’arte, fotografie e filmati che raccontano le donne affacciarsi ad ambiti lavorativi fino ad allora riservati agli uomini, una rivoluzione che ha segnato la fine della separazione dei ruoli sessuali.

L’agenzia creativa Rampello & Partners Creative Studio si è occupata di raccontare uno spaccato di vita delle donne di oggi. Donne in equilibrio: Oggi è un cortometraggio che vede 14 donne raccontarsi, parlando di sogni, paure e futuro, mentre rispondono a una prima domanda «Ti senti una donna in equilibrio?»