La stilista olandese Daniëlle Cathari rielabora The Woolrich Woman

Woolrich annuncia la collaborazione speciale con la designer olandese Daniëlle Cathari, giovane stilista di Amsterdam che ama decostruire la moda nel suo insieme al di fuori delle linee del fashion system, piegando alcune regole (non scritte) lungo la strada.

Il brand numero uno in America, denominato The Original Outdoor Clothing Company perché produce capi di alta qualità per gli appassionati della vita all'aria aperta da oltre 190 anni, ha aperto i suoi archivi degli anni Ottanta dedicati al mondo femminile alla designer olandese che ha voluto riproporre in modo sovversivo lo stile classico outdoor, pur mantenendo un allure nostalgico.

Il lavoro di Cathari gioca sui concetti di complementare e contrasto, esplorando colpi di scena e decostruzioni inaspettati, elaborati in modo sottile o evidente, aumentando la femminilità tanto quanto il comfort.

Il debutto di Daniëlle Cathari e della sua etichetta nel 2018, ha da subito svelato la sua metodologia creativa che fonde athleisure semplice ad un'estetica raffinata, prima studentessa a vincere la sfilata di VFiles alla New York Fashion Week nel 2017 e a far esaurire all'istante nelle vendite le sue tute da ginnastica decostruite, in collaborazione con Adidas Originals.

Cathari ha dato nuovo impulso alla label The Woolrich Woman, andata fuori produzione e ideata per un lifestyle quotidiano, rimasta nascosta per oltre 40 anni, persa nella storia di Woolrich, e oggi ripresa come nuova partenza.



«È un vero onore avere l'opportunità di lavorare con un marchio cosi iconico. Riprendere The Woolrich Woman è qualcosa di sentimentale e personale per me e il modo in cui mi immagino questa donna è dato dalla mia esperienza nel diventare una donna. Come ti senti ha a che fare con quello che indossi. Il mio obiettivo è fare sentire le donne a proprio agio, felici e sicure di quello che vestono, ovunque vadano e qualsiasi cosa facciano» dichiara Daniëlle Cathari.

Lo stile autentico e senza tempo di Woolrich ha iniziato un percorso di revival contemporaneo dedicato alle nuove generazioni di ragazze e donne all'avanguardia.

«Abbiamo dato a Daniëlle Cathari la completa libertà di interpretare la nostra storia. Lei ha aggiunto la sua firma stilistica attraverso un gioco di decostruzione e ricostruzione. Nel processo di analisi d'archivio, ha identificato la label introdotta agli inizi degli anni Ottanta quando Woolrich iniziò a sviluppare l'outerwear dedicato alle donne. Con questa prima collezione, abbiamo aggiunto un tocco moderno alla nostra autenticità, mostrando la donna di ogni giorno, elegante e sportiva al tempo stesso» afferma Andrea Canè, global creative director of Woolrich.

Woolrich by Daniëlle Cathari si evolverà di stagione in stagione, con un primo lancio programmato per il 24 Settembre 2021 sulla stagione autunno/inverno 2021/2022 che includerà capospalla, maglieria e accessori di derivazione workwear ed anche protettivi per andare sotto zero, funzionali e al contempo modernamente femminili, manipolando forme e volumi, tessuti tecnologici e nuovi materiali eco-sostenibili.

I prodotti Woolrich creano la bellezza attraverso l'utilità, lo stile attraverso le performance, sia in ambienti naturali che urbani, capi pensati e fatti per durare e avere una vita lunga.