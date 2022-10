I nuovi volti di Calvin Klein e Louis Vuitton

Nei mesi precedenti abbiamo già visto Blanco correre per le strade di New York indossando unicamente dei boxer, ovviamente bianchi, firmati Calvin Klein. Non ci stupiamo di scoprire che è proprio lui il volto della nuova campagna invernale 2022. La prima collaborazione per la collezione estiva ha infatti dato libero sfogo alla spontaneità che caratterizza il cantante.

«La collaborazione con Calvin Klein mi ha permesso di vedere per la prima volta New York, è stata la mia prima esperienza oltreoceano ed è stato incredibile partecipare all’energia e al dinamismo di questa città. Calvin Klein per me è un brand simbolo dell’estetica di una generazione sin dai suoi esordi. Vivo la moda come un linguaggio che rafforzi l’immaginario di ciò che porto con la mia musica e questa campagna rispetta molto la mia personalità» ha raccontato l’artista.

Per la nuova stagione lo spirito audace e ribelle di Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, viene raffigurato al meglio dietro la lente di Drew Vickers: scatti puliti ed eleganti dai colori intensi o in bianco e nero, richiamano le iconiche campagne del brand negli anni Novanta. Dalle immagini vediamo il cantante indossare i 90’s Straight jeans in bianco abbinati alla maglia Slim Sheer Knit Jumper, assicurando lusso e qualità grazie all’utilizzo dagli esclusivi cotoni naturali, una collezione inclusiva che si impegna nel campo della sostenibilità.

È in occasione del 20esimo anniversario dell’iconico orologio Tambour che Bradley Cooper debutta come ambassador per Louis Vuitton. Nella sua prima campagna infatti l’attore e regista indossa il Tambour Twenty, una nuova edizione limitata da aggiungere alla propria collezione. La presentazione del primo modello Tambour avviene nel 2002, rivoluzionando le convenzioni del design dell’orologeria con la sua cassa rotonda scolpita da un unico pezzo di metallo ancorato alle corone applicate. Il nuovo Tambour Twenty del 2022 rende omaggio al suo predecessore originale e ne riprende i codici iconici, come la cassa profonda e svasata decorata sul fianco dalla scritta «Louis Vuitton». La produzione di soli 200 pezzi rende il rinomato segnatempo ancor più esclusivo, caratterizzato da un fondello appositamente inciso e custodito in un baule realizzato sulla famosa tela Monogram della maison. Il video della campagna, diretto dal regista premio Oscar Damien Chazelle, ci parla di sogni e traguardi e vede come protagonisti un ragazzo e un uomo che, rispettivamente, partono da una foresta lussureggiante fino ad arrivare alla giungla urbana.