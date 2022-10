La moda non si ferma

Si è concluso lo scorso 4 ottobre a Parigi il mese dedicato alle presentazioni delle prossime collezioni per la primavera estate. Quattro settimane ricche di eventi che si dividono tra le «Big Four», capitali di stile e tendenza, ma anche “case” dei nomi più importanti del fashion system.

Negli ultimi anni, complice la pandemia che ci ha costretti per mesi nelle nostre abitazioni, sembra però che i designer trovino New York, Londra, Milano e Parigi sempre più strette e che i calendari, sempre più affollati, non diano modo di dare vita a un vero e proprio evento di presentazione tra collaborazioni con artisti di fama internazionale e lineup vip. Ecco allora che la moda si è trasformata in uno spettacolo itinerante dove tutto il mondo è un palcoscenico.

Una scelta sicuramente inclusiva verso una clientela sempre più globale, ma anche interessante da un punto di vista meramente economico. Stanno infatti tornano a vivere piccole e medie realtà come l’evento dedicato alla moda mare che si terrà i prossimi giorni a Positano.

E se l’Italia con il suo immenso patrimonio artistico rappresenta la location ideale - lo sa bene Dolce&Gabbana che proprio nei luoghi più iconici del Belpaese ha tenuto alcune delle sue più iconiche sfilate d’alta moda - sono tanti i designer che si fanno sedurre dal fascino dell’Oriente.

Ne è un esempio Alexandre Mattiussi che ha deciso di portare la sua collezione primavera estate 2023 fino a Seoul. Lo show, tenutosi nella giornata di apertura della Seoul Fashion Week, è andato in scena all'aperto nella piazza Gwanghwamun, pochi istanti prima del tramonto.

«Seoul e la Corea del Sud sono parte integrante della nostra f.AMI.ly» ha dichiarato il fondatore e direttore creativo di AMI Paris. «Non dimenticherò mai il calore con cui i nostri amici e clienti coreani ci hanno accolto quando abbiamo iniziato, la rapidità con cui hanno abbracciato AMI, il suo spirito parigino e i suoi codici. Seoul è una città in cui regna una dicotomia molto particolare, un luogo in cui convivono antiche tradizioni e modernità, con un'energia sorprendente e un eccezionale senso dello stile. Questa sfilata è un modo per ringraziare i nostri amici coreani per la loro fedeltà e allo stesso tempo è un onore poter presentare le nostre collezioni al di fuori della nostra città natale, Parigi, a un pubblico così all'avanguardia e appassionato».

La collezione, pensate per uomo e donna, è stata caratterizzata da una serie di capi esclusivi, disegnati appositamente per il mercato sudcoreano. Non per questo AMI perde però la sua la sua essenza di joie-de-vivre e la sua anima parigina. La collezione PE 23 è ricca, sexy ed eclettica, con un'atmosfera deliziosamente retrò degli anni Sessanta. La collezione, nella versatile palette di colori che contraddistingue AMI, cattura perfettamente il fascino iconico e lo spirito libero di Parigi e delle persone che la abitano. Le forme sono pure e prive di complicazioni, con tagli e proporzioni grafiche e fresche, pur mantenendo il chiaro dna del brand, fedele alla tradizione del marchio.

In prima fila ad ammirare la nuova collezione, non è mancato l’attore Choi Wooshik (Our Beloved Summer, Parasite), da poco annunciato come ambassador globale del brand.