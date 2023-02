Milano Moda Donna: la nuova eleganza di Fendi

Sono le tonalità chiare che dominano la collezione autunno inverno 2023/24 di Fendi, un ritorno al classico dai tagli moderni.

Kim Jones ha scelto come musa Delfina Delletrez Fendi, creative director dei gioielli del brand e figlia di Silvia Venturini Fendi << Il primo giorno che ho incontrato Delfina a lavoro indossava il blu e il marrone e ho pensato che fosse semplicemente fantastica. C’è un’eleganza e una perversità nel modo in cui stravolge Fendi, ed è proprio ciò che amo>> commenta il direttore creativo.

Così Jones propone una nuova interpretazione dell’eleganza del brand, capi decostruiti e rielaborati all’insegna dell’utilitarismo. La maglieria sfila con tagli a vivo dal tocco punk, cardigan dai dettagli cut-out oppure indossati di lato, lane infeltrite e rimpicciolite con maglie a costine indossate al rovescio.

I tessuti tipicamente femminili come il pizzo si mescolano a capi d’abbigliamento della sartoria maschile, con gonne che vengono giustapposte a pantaloni sartoriali mentre compaiono uniformi e tute dalavoro, un dualismo che da sempre appartiene alla casa di moda. Non rinuncia però a quel tocco sensuale, infatti lunghe sottovesti di lingerie fanno capolino su stivali neri stringati alti fino alla coscia altrimenti facilmente visibili sotto abiti semitrasparenti.

La nuova borsa, la Fendi Multi, progettata per racchiudere due forme in una, esprime al meglio i codici del marchio <<Quella dualità è molto Fendi, così come l’idea di qualcosa che appare semplice, ma in realtà è molto complessa>> commenta Silvia Venturini Fendi.