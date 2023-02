Geox presenta la sua nuova collezione. All'insegna del comfort e dell'eleganza

Da sempre riconosciuto come interprete eccellente di uno stile italiano inconfondibile e autore di progressi tecnologici volti a donare un ineguagliabile comfort a tutti i suoi prodotti, GEOX intraprende oggi un nuovo percorso d'immagine che segna un passo avanti nell'evoluzione del marchio.

È all’interno della cornice di Milano Moda Donna che il brand made in Italy ha scelto di presentare la sua collezione autunno/inverno 2023, basata su stile, tecnologia e sostenibilità.

I toni morbidi e intensi del verde, del lilla e del grigio argento - interpreti di una natura stemperata dalle brume della stagione fredda - dominano la prima parte collezione. Il cappotto lungo in satin, ritmato da una maxi trapuntatura a zig-zag, ha il cappuccio staccabile bordato in eco pelliccia, mentre la fodera in tessuto riciclato e l'imbottitura in piuma rigenerata XDown ne fanno un classico esempio di capo sostenibile. Il gilet lungo ha simili proporzioni, ma la trapuntatura è a rombi e si accompagna a una coulisse in vita e profondi spacchi laterali chiusi da bottoni a pressione; naturalmente traspirante, idrorepellente e antivento. La sua imbottitura è in EcologicWarm, un'ovatta sintetica derivata da materiale riciclato che conquista quasi tutti gli altri capi della collezione.

Segue una gamma di bianchi che sposa un’eleganza metropolitana moderna e disinvolta fatta di silhouette avvolgenti come nel caso del parka corto imbottito; il tweed nero con un brillante interno arancione; il cappotto in velluto tecnico con cappuccio in verde oliva e blu profondo ma anche nelle varie tonalità di rosso; il bomber trapuntato con i profili di maglia. Tutto è curato fin nei minimi dettagli seguendo i dettami di GEOX: traspirante, idrorepellente e antivento.

Per la prima volta nella collezione compare anche l’imbottitura realizzata in microsfere di fibra sintetica derivata da materiale anch'esso riciclato, una novità che conferma l'impegno di GEOX nell'utilizzo di sempre nuovi materiali e tecnologie rispettose dell’ambiente.

Mario Moretti Polegato

La collezione dicalzature offre invece un’interpretazione dell’eleganza contemporanea che coniuga l'esclusività di materiali e lavorazioni con l'inclusività di un'ampia varietà di forme e modelli destinati a incontrare le differenti esigenze quotidiane. Sono elementi di stile che, nel segno di un gusto italiano nitidamente riconoscibile, si concedono il lusso di essere accessibili senza intaccare il piacere del comfort assoluto.

La linea «Walk Pleasure» di GEOX parte da allacciate maschili per poi arrivare a décolleté, mocassini, stivali e ankle boot che grazie all'innovativa conformazione della suola, che mette fianco a fianco due materiali di diversa consistenza, sono comodi come sneaker. Altri stivali hanno tacco alto e coniugano il rigore delle forme con la lussuosa voluttà di una magnifica pelle stampa cocco, mentre una fibbia in metallo dalla calda tonalità dorata decora ballerine, mocassini con tacco basso e stivaletti in pelle scamosciata in intense sfumature bordeaux o dark jeans.

Spherica, multiforme icona dello stile e della tecnologia GEOX, segna il passaggio da un look formale intriso di modernità a un upper casual di grande tendenza: il suo sistema ammortizzante, che attenua l'impatto di ogni passo grazie agli elementi sferici distribuiti lungo tutta la suola – come sempre impermeabile e traspirante – è infatti protagonista di sempre nuove declinazioni. Eccola in versione carrarmato in mocassini, stivali alti e combat boot con zip frontale o laterale, realizzati in morbida pelle.

Spherica gioca con sontuosi patchwork materici lucidi e opachi fra velluto trapuntato, pelle scamosciata e superfici lucide o glitterate nei toni intensi e autunnali del blu scuro e del vinaccia; mentre un prezioso bagliore metallico attira l'attenzione sul nude, grigio chiaro o blu delle Spherica Actif in nabuk e tessuto tecnico. Gli ankle boot Spherica Amphibiox offrono infine una sintesi di tutte le qualità delle tecnologie brevettate GEOX: in pelle scamosciata con interno in eco pelliccia sono perfetti in città, mentre in montagna quelli in nappa e nylon imbottito sfidano la neve con passo sicuro grazie al loro eccezionale comfort di camminata.