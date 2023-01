Timess luxury ed emotional cashmere per il nuovo lifestyle di Cruciani

Un deciso restyling e una nuova energia propulsiva per il marchio Cruciani, in anteprima a Pitti Uomo 103 con la sua collezione maschile, dopo aver annunciato lo scorso dicembre la nuova anima chic del guardaroba donna.

Lo stile della Maison, nata in Umbria nel 1992, poggia su una lunga tradizione familiare nel settore tessile d’alta gamma, produttori di filati e manufatti sofisticati dal fascino atemporale, pronto a essere trasformato attraverso i trattamenti inediti che creano nuovi capi moda amati trasversalmente, da più generazioni.

Il Made in Italy così si può indossare, oltre le tendenze, e conserva la sua unicità, tra tradizione e modernità, apportando una nuova immagine del knitwear al look urbano e a quello per il tempo libero.

Protagonisti i girocolli in lana e cashmere, la giacca in cashmere, apparentemente informale, i preziosi dolcevita bouclé e altri pezzi chiave di una nuova eleganza blasé.

«Timess luxury» ed «emotional cashmere» sono slogan che ben rappresentano questo profondo ma equilibrato lavoro di cambiamento, che mantiene intatti valori e alta qualità dei prodotti, guidato da Riccardo Antonioli, direttore commerciale e marketing, e dal team stilistico interno con la consulenza della nuova head designer, Milena Motta.

La maglieria lavorata in tutte le sue forme, con abbinamenti unici e inaspettati, resta il fulcro del guardaroba, mixata anche nei cappotti, nei montoni double e nei capi da sera.

Strategici nel percorso di sviluppo dell’azienda saranno la rete distributiva e l’espansione in diversi mercati, partendo con il centro ed est Europa, per poi puntare anche a Stati Uniti e Far East, con una previsione di raggiungere 150 best shop nel prossimo biennio.

La proposta donna è inserita naturalmente e in pieno coordinamento con quella maschile, concretizzando quella idea di onnicomprensivo lifestyle Cruciani che è l’ambito obiettivo del marchio, conseguito con una instancabile parabola di evoluzione nel tempo.

Il savoir faire artigiano e la guida imprenditoriale riassumono il paziente e attento progredire tecnico e creativo, volto a estendere il linguaggio sostanziale ed estetico della magia dei filati di altissimo pregio e dei prodotti pregiati resistenti al tempo, puro piacere da portarsi appresso nell’incedere quotidiano.

La collezione uomo in total look di maglia si trasforma in uno stile da vivere, che diventa un modo di essere e di esprimere la propria essenza. I filati naturali e nobili (il cashmere da solo o in mix con la lana) si fondono con volumi contemporanei dal fit confortevole. La lavorazione jacquard sperimenta nuove tecniche e si apre a pesi differenti andando a firmare giacche di maglia, i cappotti in jersey, i pantaloni dal fit studiato, curato e al contempo rilassato.