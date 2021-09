Antony Morato e TvBoy, insieme per una collezione pop-fashion

Felpe, t-shirt e accessori che rendono omaggio alle creazioni di uno dei più importanti street artist del panorama internazionale. Per il prossimo autunno/inverno, Antony Morato ha presentato una capsule in collaborazione con TvBoy, l'artista divenuto celebre grazie alla serie di opere intitolata Love is Blind che immortalava baci “impossibili" tra personaggi famosi e figure istituzionali d'importanza internazionale.

«Mi ha sempre affascinato l'idea della pop art che rende accessibile un'opera d'arte» ha raccontato Lello Caldarelli, ceo del brand. «Ospitare TvBoy (pseudonimo di Salvatore Benintende) nella nostra collezione significa ascoltare le esigenze della nostra community e interpretare la loro necessità espressiva in modo semplice e immediato».

«Sono felice di questa collaborazione» ha dichiarato TvBoy. «Arte e stile: le parole d'ordine per dare una sterzata alla monotonia di tutti i giorni ed essere non convenzionali pur restando fedeli al dna del brand».

La collezione, presentata nella sede dello showroom milanese del brand che per l'occasione si è trasformato in una vera e propria galleria a cielo aperto, ritrae in una nuova versione irriverente i personaggi celebri della musica da David Bowie a Prince, da George Michael a Lou Reed.

Il sodalizio tra moda e arte non è cosa nuova. StockX ha recentemente pubblicato una ricerca proprio dedicata al fenomeno delle "collab", spiegando come i nuovi consumatori siano sempre più interessati ad «articoli unici e introvabili che riflettano la cultura attuale». Tra gli esempio c'è la linea creata da Uniqlo e Kaws, il cui valore è aumentato del 82% negli ultimi due anni.