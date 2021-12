Boots-mania, dall’ufficio alla vacanza

Ai piedi di questo inverno 2021, oltre alle onnipresenti sneakers, il mondo degli stivaletti in diverse declinazioni, versatili e comodi, sono tutto ciò di cui si ha bisogno nelle fredde giornate.

E le varianti sono tante, a cominciare dai classici modelli Chelsea, in pelle lucidata o scamosciata, oramai anche in modalità resistente all’acqua grazie alle applicazioni high tech che proteggono il materiale del substrato e sigillano il contatto con gli agenti atmosferici.

Un altro classico del guardaroba, sono le versioni contemporanee dei boots sportivi, pronti per diventare il must nella calzata a metà polpaccio, con la suola alta, oppure accorciati alla caviglia e corredati del tradizionale inserto elastico.

Le galoche vintage hanno anch’esse un buon ritorno in questa stagione, così come gli anfibi d’ispirazione militare, rieditati per la città metropolitana, specialmente nelle nuance scure.

Gli scarponcini di matrice mountain e da trekking, con apposita suola carrarmato fondo roccia per affrontare i diversi terreni e le chiusure multi laccio, restano in vetta ai desiderata intelligenti e assumono nuove forme che si adattano anche ai look da città.

Indossare uno stivale insomma è quasi come portare la decantata sneakers: si adatta a tutto, può essere reinterpretato ma non perde il suo dna originale, permette un interessante lavoro di modelleria su tomaia e suola e, soprattutto, permette lunghe camminate e giornate spalmate di attività sulle 24 ore.

Gli stivali non hanno mai smesso di progredire, mettendo in primo piano performance, funzionalità e stile, dimostrando la propria adattabilità, diventando multifunzione e trasformando il modo in cui si pensa all’intera categoria.

Una scelta astuta da mettere anche nella valigia, passepartout che permette protezione al piede, accorgimenti sulle esigenze personali come una ulteriore soletta morbida e versatilità di utilizzo, in ambiente esterno diverso l’uno dall’altro, e in abbinamento all’abbigliamento e agli accessori.

L’attitudine grintosa e contemporanea ci guadagna sempre con indosso un paio di stivali, interessanti nella definizione estetica del design, nel mix di derivazione outdoor – sportiva – uniforme.

La gallery dei modelli proposti, in selezionata nuance scura, adatta alle feste di fine anno, permette di spaziare fra diverse silhouette ed estetiche e auguriamo possa migliorare il comfort e lo styling dei look per le vacanze e le feste.