Milano capitale delle calzature

Forte dei consensi di un mercato in ripresa, il Micam (salone Internazionale della Calzatura), si svolgerà nuovamente su quattro giorni (dal 19 al 22 febbraio 2023 a Fiera Milano) per dare alle aziende espositrici e ai buyer nazionali e internazionali ancora più opportunità di incontro e di business.

In mostra a questa 95esima edizione ci saranno 988 marchi, di cui 451 di espositori internazionali. Tra i nuovi marchi in esposizione Alberto Guardiani, Buffalo Boots, Cult, Kenneth Cole, Luciano Padovan, Oxs.

MICAMX: il fulcro del progresso per il settore si rinnova

Si conferma al Padiglione 1 l’area MICAMX che si presenterà completamente rinnovata nell’allestimento per offrire occasioni uniche di aggiornamento sulle tematiche più importanti per il settore, grazie a grandi ospiti, best practice e importanti testimonianze internazionali, declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials, sustainability, art fashion heritage & future e the future of retail.

All’interno di MICAMX l’area Trends & Materials, realizzata in collaborazione con Lineapelle, si trasformerà in un’esposizione di materiali e componenti che caratterizzano le collezioni AI 23-24. L’area è stata studiata in linea con un nuovo strumento pensato per i buyer la Trends Buyer Guide powered by Livetrend, una vera e propria guida sulle tendenze e i must have del prossimo autunno inverno per aiutare nella scelta delle calzature che saranno i best-seller di stagione permettendo di ottimizzare gli acquisti.

Future of retail: grande novità della prossima edizione

Spazio alle idee che cambieranno i punti vendita. Questa nuova area sarà dedicata al retail del futuro e ospiterà alcune aziende che propongono tecnologie avanzate per il mondo del retail calzaturiero ma tenendo l’uomo al centro dell’esperienza. Secondo MICAM X il retail del futuro è ibrido: l’uomo continuerà ad avere un ruolo chiave e sarà supportato sempre di più dalla tecnologia. Le tecnologie di profilazione del consumatore, la realtà aumentata, la live shopping experience con influencer virtuali sono abilitanti e sempre più insostituibili. FUTURECLO presenterà il magic mirror, offrendo la possibilità di provare virtualmente capi e calzature in real-time. DTECH LAB, BAMBUSER e un Offbeat influencer in remoto permetteranno di simulare un live shopping con una camera che scoprirà i diversi prodotti degli Emerging Designers e consentirà di commentarli live attraverso la piattaforma Bambuser. FOOTWEAROLOGY offrirà un’esperienza immersiva guidata dall’Intelligenza artificiale per scoprire i visuals del negozio di scarpe del futuro. THE FOOTWEARIST presenterà un esempio di on demand manufacturing grazie a due 3D printers per il lavoro di creazione, offrendo al visitatore la possibilità di vedere e toccare con mano i modelli realizzati. Infine, ZAKEKE metterà a disposizione un 3D Configurator che permetterà di aumentare l’esperienza del cliente grazie a modelli virtuali 3D pronti per essere personalizzati.

Sustainability: sempre più spazio alla sostenibilità con VCS

Il tema della sostenibilità secondo MICAM X, troverà la sua massima espressione nella nuova area VCS Verified & Certified steps, il primo marchio di certificazione per il settore calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto, miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Art, Fashion, Heritage & Future: le iniziative per emergenti e startup

MICAM come sempre dà spazio ai giovani e investe in iniziative che puntano a promuoverne il talento. Ancora una volta la creatività e la capacità di andare oltre le regole dello stile caratterizzeranno le proposte di questi giovani ambasciatori di innovazione, la cui straordinaria abilità animerà lo spazio dedicato ai fenomeni emergenti. Attenzione alla sostenibilità in ogni sua dimensione, continua ricerca dei materiali e delle forme, esperienze maturate sul campo, spesso al fianco di grandi griffe, fanno di questi giovani dei “pezzi rari” nel panorama della moda delle calzature e offrono agli operatori l’occasione unica di incontrare talenti emergenti provenienti da tutto il mondo e con curricula e storie differenti alle spalle. Oltre ai designer emergenti l’area Italian Start Up dedicata alle eccellenze nascenti. Giovani realtà italiane, che guardano al mondo con curiosità e creatività e puntano al settore della calzatura e della moda per promuovere le proprie idee rivoluzionarie. In collaborazione con Startup Bootcamp e grazie al supporto di ICE e MAECI.

MICAM Tales Square: ultimo capitolo per le grandi fiabe di MICAM

MICAM ospiterà il capitolo conclusivo della campagna di comunicazione #micamtales che ha portato in fiera, dal 2020 ad oggi, il mondo incantato delle fiabe iniziando con MICAM in Wonderland, per passare poi a MICAM Glass Slipper e concludere con MICAM of Oz. Proprio a questo viaggio fantastico nel mondo dell’immaginario è stato dedicato un libro “Scarpe da Favola”, promosso da Assocalzaturifici e realizzato grazie al contributo di Ice e MAECI. Per la 95esima edizione di MICAM, 95 sono i marchi di calzature italiane raccolti nel libro che si trasformerà in una mostra digitale che potrà essere visitata alla MICAM Tales Square al Pad. 3 nei quattro giorni di manifestazione. Creatività, versatilità, qualità e bellezza questo è ciò che caratterizza la calzatura italiana da sogno. Alla prossima edizione di MICAM Milano, dal 19 al 22 febbraio 2023, i visitatori potranno visitare la mostra del libro allestita alla MICAM Tales Square Pad. 3 e ritirare una copia omaggio del libro autografato.