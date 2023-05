Mare fuori

Chanel e Philipp Plein - rispettivamente nelle loro collezioni Cruise 2024 e PE 2023 - li hanno addirittura portati in passerella. Parliamo dei costumi da bagno, il cui mercato mira a superare i 148 miliardi di fatturato entro il 2031, con un tasso di crescita previsto pari al 6.4%.

Sono così sempre più numerosi i brand che dedicato campagne pubblicitarie e rilasciano capsule collection dedicate ai mesi estivi, ponendo lo swimwear al centro della discussione. È l’esempio di Gucci e la sua «Summer Stories», una collezione pensata per cogliere lo spirito dell’estate, il desiderio di esplorare e di evadere.

I costumi da bagno, abbinati a camicie in seta jacquard con vivaci fantasie floreali e short coordinati sono arricchiti da dettagli scintillanti e, come nel caso del costume intero rosa con dettaglio incrociato, presentano il logo della Maison fiorentina. Accompagnati dai modelli iconici di Gucci - quali la Jackie 1961 e la Horsebit 1955 - proposti in rafia intrecciata con dettagli in pelle.

Lo spirito estivo emancipato tipico di Ibiza si esprime ancora una volta attraverso la collezione Loewe Paula’s Ibiza, un omaggio alla boutique punto di incontro per creativi e musicisti che nel corso degli anni hanno fatto dell’isola la loro dimora diffondendo i propri segnali in tutto il mondo.

Ore trascorse in spiaggia, in barca o in piscina, di giorno e di notte, divertendosi sotto il sole splendente e in pieno contatto con gli elementi sono l’ethos che permea la collezione, pensata per essere goduta in uno scenario isolano o per trasmettere un'atmosfera di evasione all'estate in città.

Blauer's wave | Sea, Sand, SURF in Fuerteventura www.youtube.com

Si materializza invece nell’ambito di Marni Jam, un programma multisiciplinare che coinvolge Marni ed entità affini in una serie di scambi creativi, la collaborazione tra i brand e No Vacancy Inn. Una caleidoscopica capsule collection per l'estate 2023, che interpreta gli abiti come tele su cui narrazioni visive prendono forma.

Il colore è al centro delle tendenze per questa estate, declinato in stampe psichedeliche o aggressivi color block, come nelle proposte sostenibili firmate Isole & Vulcani o in quelle di Laura Urbinati. A prova del più talentoso armocromista.

A farsi sedurre dalle onde e dal surf è invece Blauer USA, da sempre fan di tutte le discipline sportive, che per la prossima estate sceglie tre surfisti - Ambre, Lorena e Jolan - vestendoli della sua linea beachwear e lasciandoli liberi di interpretare al meglio la loro passione.

Le immagini della campagna - accompagnate da un mini film - ritraggono i tre ragazzi nel loro ambiente naturale, in cui improvvisano giochi acrobatici cavalcando le onde con le loro lucidissime tavole da surf. Sia in mare che in spiaggia, tra movimenti versatili e dinamici degli atleti, si scorgono i costumi in lycra simili a mute scuba colorate e boxer beach con stampe color block e fantasie marine.