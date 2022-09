Gli ultimi look della 79 Mostra del Cinema di Venezia

La 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia volge al termine, ma possiamo affermare che pochi look hanno lasciato il segno. In molti hanno scelto il nero su abiti dal taglio classico per un’eleganza senza tempo, questo però non ha sicuramente incoraggiato la presenza di look innovativi.

La protagonista della settimana serata, oltre che del film The Eternal Daughter diretto da Joanna Hogg, è senza dubbio Tilda Swinton in un lungo abito glicine illuminato da paillettes e perline firmato Haider Ackermann, a completare il quadro le ciocche fluo. La trama racconta il ritorno nell’antica dimora di famiglia per un’artista e la madre anziana, che si ritroveranno ad affrontare segreti di un misterioso passato.

La Rappresentante di Lista in Valentino (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)

Pink Valentino per La Rappresentante di Lista con preziosi ricami floreali per entrambi, sull’abito per lei e la maglietta per lui.

L’attrice Sara Serraiocco in Fendi Couture è sicura ed elegante, perfetti gli orecchini Crivelli che le incorniciano il viso. Stefania Sandrelli in Martino Midali come una nuvola. L’attore Elio Germano non sbaglia in Giorgio Armani, giacca blu elettrico e risvolti in velluto. L’attivista Cathy La Torre in un completo MSGM costellato da cristalli arcobaleno.

Vanessa Kirby in Valentino Couture (Photo by Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)

Nell’ottava serata viene presentato The Son diretto di Florian Zeller, un dramma che racconta delle difficoltà di una famiglia che lotta per rimanere unita in seguito a varie vicissitudini. Laura Dern è raggiante in Giorgio Armani Privé con un abito blu dalle balze cosparse di pietre, ma la vera protagonista della serata è Vanessa Kirby in Valentino Couture.

Il giovane attore britannico Noah Juve indossa un completo scintillante mentre Zen McGrath sceglie un candido completo Dior Men.

Ana de Armas in Louis Vuitton (Photo by Maria Moratti/Getty Images)

La nona serata della Mostra celebra una delle icone di Hollywood più amate, Marilyn Monroe. Viene infatti presentato Blonde, film diretto da Andrew Dominik che ripercorre la vita dell’attrice. Protagonista del film Ana de Armas che si presenta in un abito Louis Vuitton rosa, con la scollatura che ricorda l’iconico vestito bianco di Marilyn.

Monica Bellucci in Dolce&Gabbana (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Attesissima Monica Bellucci in nero Dolce & Gabbana e gioielli Cartier. La modella Mădălina Ghenea rende omaggio all’icona di Hollywood con un Versace Vintage.

Brad Pitt in Haans Nicholas Mott dà un tocco casual al suo completo con le scarpe sportive mentre l’attore Matteo Oscar Giuggioli è elegantissimo in un chiaro completo Dior by Kim Jones. Tessa Thompson ci stupisce ancora in un abito in rete nero di Interior.

Margherita Mazzucco in Gucci (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

La regista Susanna Nicchiarelli presenta nella decima serata della Mostra Chiara, il film biografico su Santa Chiara D’Assisi. Con protagonista Margherita Mazzucco, l’attrice sceglie un elegante abito custom firmato Gucci.

L’attrice Liv Corfixen indossa un elegante abito Prada color cipria dai dettagli argento. Mina Kavani rappresenta al meglio l’abito di Dior in nero ricamato, abbinato perfettamente ad accessori e capelli.