Law Roach abbandona il suo ruolo da Celebrity Stylist

«Mi ritiro» così il celebrity stylist più famoso e acclamato del momento Law Roach annuncia l’addio al suo ruolo di celebrity stylist.

«Le politiche, le bugie, le false narrative hanno avuto la meglio su di me. Avete vinto, sono fuori!»Scrive nella caption del post Instagram sfogandosi probabilmente contro una società falsa e ipocrita. Non è certo la prima volta che il settore moda e ciò che ne deriva viene criticato, ma sicuramente pochi hanno avuto il coraggio di lasciarsi tutto alle spalle e reinventarsi per il futuro.

«Non sto dicendo che mi sto ritirando dalla moda. Amo la moda. Amo le aziende e amo essere creativo. Ciò da cui mi sto ritirando è la parte del celebrity styling, l'essere al servizio di altre persone. Da questo che mi ritiro, sì»così Roach risponde in un’intervista a Vogue subito dopo il debutto in passerella come modello per Boss. Sfilando al fianco di Naomi Campbell, sua amica e cliente, ricordiamo che l’ex celebrity stylist vanta un carnet di artisti niente male, tra i nomi più celebri non possiamo che citare Tom Holland e Céline Dion, Zendaya e Anya Taylor-Joy.

La carriera dello stylist nasce grazie a un incontro fortuito con il rapper Kanye West nel 2009 in una boutique vintage dove Roach lavorava. Qualche anno dopo, nel 2011, ha inizio la sua collaborazione più celebre quando Zendaya era agli inizi della sua carriera ma già considerata una star di Disney Channel. Sin da subito i due si scoprono in grande sintonia, inizia così lo studio e la caratterizzazione dell’identità di Zendaya che vediamo oggi esser considerata una delle icone della Gen Z, con i grandi marchi che la richiedono come testimonial e gli inviti a ricoprire le copertine delle riviste più ambite. Insomma dopo questo addio improvviso che ha sconvolto tutta l’industria del settore, non ci resta che aspettare cosa avrà in serbo per noi “l’architetto dell’immagine” per il futuro.

Ricordiamo però alcuni tra i look più memorabili di questo duo vincente: passerà alla storia l’abito effetto bagnato firmato Balmain con cui Zendaya ha calcato il red carpet per il film Dune al Festival di Venezia. Inaspettato e incredibilmente sensuale l’abito ragnatela di Valentino Couture che ha indossato in occasione della première di Spider Man al fianco del fidanzato e co-protagonista.

Portando a casa il titolo di«Fashion Icon Award» l’attrice ritira il premio in crop top e gonna lunga, un total look red di Vera Wang, stessa serata in cui Roach vince il premio come«Stylist Award for American Fashion». È ormai un duo magico che ogni volta è riuscito a sorprenderci, indimenticabile il Met Gala 2019 con lei in versione Cenerentola, by Tommy Hilfiger, e lui nei panni della fata madrina. Tra gli ultimi look sfoggiati, e a quanto pare tra le ultime collaborazioni del duo, non passa inosservato l’abito in stile sari firmato dal designer indiano Rahul Mishra in occasione dell’inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre a Mumbai.