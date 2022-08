Jennifer Lopez anima il gala LouisaViaRoma x Unicef

Come ogni anno, LuisaViaRoma e Unicef hanno tenuto un gala di beneficenza nella magica cornice della Certosa di San Giacomo a Capri. Un evento unico a cui hanno partecipato celebrità internazionali, filantropi e personalità illustri provenienti da tutto il mondo.

L’obiettivo? Raccogliere fondi per sostenere i programmi dell’Unicef mirati a proteggere e garantire i diritti di tutti i bambini vulnerabili del mondo. In particolare, gli otto milioni raccolti quest’anno sosterranno i programmi Unicef in risposta alle emergenze, con focus sulla crisi ucraina e quella siriana.

«Sono più che onorata di far parte di questo ambizioso progetto nato in collaborazione con l’Unicef Italia. Da sei anni lavoriamo insieme come una famiglia, uniti dallo stesso desiderio e obiettivo: sostenere i bambini vulnerabili in tutto il mondo» ha dichiarato Luisa Panconesi, presidente del comitato evento Capri Unicef 2022. «Il nostro impegno, la nostra perseveranza e i nostri sforzi ci hanno dimostrato che, lavorando insieme, possiamo sensibilizzare le persone sul tema e fare la differenza per i bambini».

«Ogni anno, l'Unicef affronta sempre più emergenze e lavora per garantire non solo un presente sereno, ma anche un futuro migliore per ogni bambino. Questa grande sfida possiamo vincerla solo grazie al contributo di chi sceglie di mettersi in gioco con noi, sostenendo il nostro lavoro e facendo donazioni. Questi eventi sono preziosi perché aiutano a mantenere i riflettori puntati su emergenze e situazioni che non possiamo dimenticare e supportano i bambini più in difficoltà. Grazie a tutti» ha aggiunto Paolo Rozera, direttore esecutivo Unicef Italia.

Tra i momenti più attesi della serata, presentata dall’attore Jamie Foxx, la performance di Jennifer Lopez, che per l’occasione ha sfoggiato un look custom made firmato Roberto Cavalli, composto da un mantello oversize a doppia plissettatura in chiffon e organza con stampa tigre, pantaloni e bustier in seta nei toni del deserto con cristalli e piume ricamate.