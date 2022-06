Convivium & Natura: le collezioni moda da arredo casa estiva

Lo splendore della natura e le emozioni genuine e l'atmosfera autentica di una casa danno vita a una piacevole, rilassata e accogliente modalità di relax e divertimento che le nuove collezioni homewear e lifestyle dei marchi moda vogliono regalare ai loro fan accompagnandoli nei prossimi weekend, buen retiri e vacanze estive.

Lo stile essenziale e raffinato delle creazioni Brunello Cucinelli, fotografate immerse nella campagna e suggestivo paesaggio di Solomeo, fanno da elegante cornice a un esempio di questa ludica e meditativa quotidianità, fatta di preziosa semplicità, gesti spontanei e momenti speciali.

La convivialità è una forma d'arte da godere e tramandare e il contesto in cui condividiamo incontri ed emozioni è cruciale e gioca un ruolo chiave nella qualità del tempo libero.

E quello immaginato dall’imprenditore Cucinelli ha di sicuro una raffinata estetica che pone al centro la materialità e i tessuti e si esprime con uno stile naturale che richiama le sfumature della natura, dai suoi toni più tenui a quelli più intensi.

Un arredo outdoor quasi "lenitivo" dallo stress quotidiano, invitando ad abbracciare elementi decorativi che derivano da abili tecniche di lavorazione e si ambientano in modo intimo.

Brunello Cucinelli

Etro Home Collection accoglie le atmosfere solari, delle coste portoghesi, delle chinoiseries francesi, dei colori del Marocco e delle tinte del Rajasthan: un’esplosione elegante di motivi floreali, simboli mandala ed evocazioni artistiche unite alle stampe d’archivio, tutti con lo scopo svelare il lato più creativo degli arredi contemporanei. Stampe e ricami minuziosi sui cuscini in lino, sui teli e i plaid passepartout.

Etro

Anche i tessuti (con le medesime fantasie declinabili in carte da arredo) firmati da Jean-Paul Gaultier per Lelièvre Paris partono per un viaggio intorno al mondo, che incontra ispirazioni poetiche e senza tempo di tessuti e stampe dalla forza decorativa innata; da utilizzare in esterni ma anche per l'interno, in un mix di colori e decori che ispirano nuovi modi non solo di viaggiare, ma anche di vivere. «Questo è davvero un giro del mondo – dichiara il designer - perché attraversiamo culture e abitudini diverse e reinterpretiamo il vivere en plein air, nei giardini, nei terrazzi e balconi, a bordo piscina e al mare, in montagna e in campagna, ed anche nelle città di tutto il mondo». Si può optare per i jacquard Afrika, i tessuti Masai, i camouflage in stile giapponese, i motivi Tiki e Polynésie, l’esuberante Flower Power e Les Marquises, ispirati agli esploratori della natura e ai colori dei mercati, fino ai pattern tipi nordici e marinière, tanto leggeri quanto resistenti alle intemperie.

Jean-Paul Gaultier per Lelièvre Paris (Morgane Le Gall)

La Home di Missoni è sempre un insieme vivace e creativo, quasi un gioco di design, che usa l’ampio spettro del colore e dei tessuti con tanta energia. Il tutto trasformato in segni geometrici e iconici coerenti, vivi e spontanei, che si possono modulare in infinite storie. Così anche lo spazio outdoor può diventare un puzzle di sfumature multicolori, libero dagli schemi e pieno del carisma di ogni elemento e di quello personale che lo vive tutti i giorni. Dice Rosita Missoni, la fondatrice e art director di Missoni Home: «Vedo la mia casa come un nido accogliente, un habitat organizzato ma informale dove non può mai mancare l’elemento sorpresa, che emoziona e incuriosisce. Dove ogni spazio è un’oasi di colori e di umori».

Missoni

Lo stesso viaggio di piacere in stile extra lusso lo regala Versace Home, in un mix esotico e classico che decora gli spazi open air e quelli dedicati al gioco e allo svago, dove ammirare teli, spugne e plaid, cuscini e complementi di design, in lounger accoglienti e di super tendenza nelle quali "avvolgere" gli ospiti e il proprio relax.

Versace

Anche il marchio Alanui si arricchisce dei colori della nuova collezione homeware, ispirata alla cultura surf e alle serate passate davanti a un falò, coperti da plaid etnici e multicolore e sdraiati su maxi-cuscini ad assaporare la brezza e il cielo notturno. La fondatrice e direttrice creativa di Alanui, Carlotta Oddi, si è ispirata a uno spensierato viaggio in una ideale isola tropicale che conferma la rinomata attitudine artigianale del brand. La coperta Summer Vibes Icon è impreziosita da riferimenti all'oceano e rappresenta quello che possiamo considerare il mantra di questa collezione: «As free as the ocean».

Alanui

I prodotti immancabili per l’estate, teli mare, plaid, maxi foulard e parei, sono inclusi nel progetto Toiletpaper, nato dalle menti creative dell’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, per coccolarsi con ironia in viaggio e nelle calde giornate estive. Tutto può essere riposto in valigia, pronto per arredare con ironia e in chiave pop ogni momento di svago e vacanza. Un esempio, le stampe signature Flowers, Shit e Two of Spades, per dare un tocco di stravaganza al riposo dopo i lunghi bagni, per accomodarsi a guardare un romantico tramonto, consumare un picnic all’aria aperta o un aperitivo in spiaggia.

Toiletpaper

Il suono della musica, quello raffinato e purista, dei prodotti Bang & Olufsen può accompagnare questi momenti, sempre in variante modaiola, grazie alla Berluti che firma la limited edition di Beosound A1 2nd Gen, il pluripremiato speaker Bluetooth portatile del marchio high tech danese, resistente all’acqua e alla polvere, che può arrivare a 18 ore di autonomia. Il suo suono nitido e intenso di questo accessorio prêt-à-porter si propaga a 360 gradi in ogni direzione, mentre le funzionalità integrate di Alexa e un array di tre microfoni offrono un'ottima esperienza nell’uso come vivavoce.

Bang & Olufsen

Sin dall’infanzia trascorsa a Granville, nel giardino dell’Eden coltivato dalla madre, Christian Dior ha sempre avuto una grande passione per il mughetto e questo fiore Dior Gardening Lucky Milly, per fare un giardinaggio «haute couture». Questa collezione di Dior Maison, disegnata da Cordelia de Castellane, è dedicata a chi ama le piante e la natura, decorata con disegni di mughetto e trifoglio che si dispiegano con grazia su un grembiule, un annaffiatoio, guanti, attrezzi vari, in un'interpretazione elegante della botanica.

Dior (Elise Toide)

Trussardi Home Linen introduce lo chic living nelle aree lounge e relax, dove riposare, leggere o sognare a occhi aperti, alla frescura delicata che ogni tanto regala l’estate. Prodotta da Mirabello Carrara, la collezione riflette uno charme sofisticato adatto ad ambienti di eleganti che richiedono alta qualità materica, di raso e di cotone, in parure coordinate e dalla palette cromatica riposante, improntata alle tonalità del grigio perla e del sabbia, oppure nei disegni rigati o nella ripetizione del monogramma del levriero.

Trussardi

La biofilia è il nuovo trend per le lounge area e per il riposo, il tema del design che consiste nel contatto con la natura e nel piacere di atmosfere green. A questo trend credono il Cotonificio Zambaiti che fa della leggerezza e della naturalità i pilastri delle sue nuove collezioni. «Dopo tutto il tempo passato al chiuso dei passati due anni, il design biofilico è una tendenza che si manterrà a lungo – spiega la responsabile marketing di Cotonificio Zambaiti – Vanno moltissimo i pattern che fanno sentire immersi in un campo di fiori o nel cielo e nel mare circondati da gabbiani, la natura in generale che dà un’idea di libertà e di respiro». Specializzata in textile d’arredo, l’azienda Lanerossi, di proprietà di Marzotto Lab, società del Gruppo Marzotto, parte anch’essa da materie prime naturali e pure, diventata un marchio di riferimento nel settore, conosciuto e apprezzato nel mondo. Qualità e sostenibilità a braccetto con la manifattura, andando a selezionare le fibre più pregiate per plaid, coperte, spugne e cuscini d’arredo, lavorati con attenzione artigianale. Vestire lo spazio leisure abbinando tessuti, colori e motivi diventa così un’occasione per renderlo un luogo in cui raccontarsi e riconoscersi.

Lanerossi