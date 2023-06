Pitti 104: le tre anime di Yes Zee

Yes Zee - brand del gruppo Essenza spa - sceglie Pitti 104 per presentare la sua proposta per la primavera/estate 2024.

Tre le linee raccontate dal ceo Gino Ipis - Natural Feeling, Urban e Jeans - accomunate da uno stile energico e all’avanguardia. Un racconto di vita urbana, di modernità, di ottimismo, di libertà verso la scoperta del mondo (oltre che di se stessi) che coglie l’essenza del vestire e dà vita a un guardaroba di pezzi pensati per durare nel tempo.

Presente in 800 store multibrand, cinque negozi monomarca e cinque outlet, Yes Zee non dimentica mai la ricerca, dallo studio dei tessuti alla realizzazione dei prototipi, fino alla produzione in processo costante di perfezionamento. Nasce così una relazione forte e autentica con il consumatore - uomo o donna di qualsiasi età - che trova in Yes Zee espressione dei suoi valori.

A vocazione green, la linea Natural Feeling prosegue il percorso iniziato a gennaio e porta in scena capi in lino e in cotone, anche per la donna. Un prodotto elegante ma anche adatto per il giorno, come raccontato dalla testimonial Michelle Hunziker.

La versatilità sofisticata della linea Urban si esprime invece attraverso nuovi modelli di capospalla come i giubbini nylon riciclato. L’obiettivo, sottolinea Ipis, è «portare l’utilizzo del poliestere a poco più dello 0% entro la fine dell’anno». Ecco allora che il cotone assume un ruolo da protagonista e passa dai capispalla alle felpe, fino ad arrivare alla maglieria. Declinata in nuance come i verdi minerali e il nero profondo.

Per concludere, la linea Jeans è un omaggio al denim che per la stagione calda si unisce a colori vivaci e stampe ironiche. Da abbinare con una giacca in pelle, per un look moderno e adatto a ogni occasione.