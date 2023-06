Pitti 104: Gimo's e l'eleganza della semplicità

Il capospalla made in Italy è vissuto, emozione, materia, heritage, sperimentazione. Lo sa bene Gimo’s, azienda nata nel 1968 come laboratorio artigianale familiare, specializzata nella produzione di abbigliamento in pelle per uomo e donna.

La collezione primavera/estate 2024 - presentata durante Pitti 104 - è un omaggio al lusso discreto, sussurrato, dichiarazione autentica di una eleganza versatile e senza tempo. Mai scontati, i capi per la prossima stagione giocano con mix di materie e nuove tecniche di lavorazione, per un look mai scontato, e mai banale.

I blouson e le sahariane vivono nel camoscio con taglio a vivo, cerato e lavato i capo. La natta è resa ancora più morbida dalle lavorazioni di foderatura con lini leggerissimi e le speciali bottalature in capo. I classici nylon tecnici stretch vengono sfoderati e vivono in giacche slim fit o reversibili con una speciale pelle ovo water-repellent. Le giacche, sahariane e multipocket raccontano un’estetica vintage grazie all’uso di materiali naturali come il cotone il lino.

I materiali convivono con naturalezza nelle giacche lavate in capo e declinate nei toni dei denim e delle nuances polverose, match di lini grezzi e camosci impalpabili, oppure per modelli reversibili in nappalan con interni di nylon ultra matte.