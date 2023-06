Pitti 104: Andrea Dini di Paul & Shark | video

Tante le novità presentate da Paul&Shark a Pitti 104. A raccontarle è il CEO Andrea Dini che ci accompagna alla scoperta della collezione per la prossima primavera/estate 2024.

Nasce da anni di esperienza in regate sul mare, la nuova linea «Typhoon Platinum» di Paul&Shark pensata alla città e al comfort. Il tessuto, in microfibra ultraleggera si unisce alla classica membrana ad alta performance per renderlo resistente al vento e all’acqua. Una tecnologia speciale, brevettata proprio da Paul&Shark creata con polimeri di poliestere riciclato per un approccio più sostenibile.

«Da ormai diversi anni, tutti i nostri tessuti sono prodotti partendo dal riciclo delle reti da pesca o delle bottiglie ritrovate nei mari e sulle spiagge» spiega Dini. Un esempio è l’abito formale - sempre impostato in stile sportswear - Be Stretch, creato interamente con bottiglie riciclate.