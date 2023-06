Pitti 104: tutte le fantasie di Alexingh

«I colori sono fonte di ispirazione, la creatività, i sogni che si realizzano. Le stampe esprimono sensazioni ed emozioni». Con queste parole, Alessandra Inghirami, fondatrice di Alexingh, presenta la nuova collezione primavera/estate 2024 del brand durante Pitti 104.

Colore appunto, ma anche alta qualità sartoriale, tessuti di alta gamma e stampe inclusive sono i principi cardine della collezione uomo di Alexingh, pensata per una clientela sofisticata e attenta alla moda, ma anche sensibile alla sostenibilità, come dimostra l’utilizzo di cotone biologico, bottoni zigrinati in madreperla da coltivazioni sostenibili, lavaggi a risparmio energetico e un packaging con materiali a basso impatto.

Le nuance giocano fra loro in mix pieni di vitalità, dall'arancio al rosso al giallo, smorzati da colori neutri chiari, dal blu al turchese, fino al verde. Il bianco naturale si amalgama nei tessuti ricamati di cotone dai neutri alle tinte forti. I check di quadri colorati di lino e cotone si coniugano perfettamente con i denim anche stampati dai pesi leggeri con vari trattamenti stone. Le stampe vanno dai microdisegni ai floreali, fino alle hawaiane tropical con colori iridescenti.

Alessandra Inghirami

Alessandra Inghirami porta poi un’altra novità a Fortezza da Basso, una capsule collection tutta al femminile.

«Passione, determinazione, tenacia e forza di volontà: questa è la donna Alexingh per la prossima stagione» ha raccontato la stilista. «Come per la collezione Uomo, tutto questo viene realizzato rigorosamente made in Italy, grazie all'esperta manualità e alla cura per il dettaglio delle nostre maestranze, potendo contare su moderne attrezzature di ultima generazione e mostrando le radici artigianali del nostro lavoro, in continua evoluzione».

La donna immaginata da Alexingh è raffinata, veste una palette di colori pastello valorizzata dalle molteplici varianti e variabili, dalle sete stretch a tinta unita o stampata, tutte rigorosamente in esclusiva, declinate in abiti, chemisier, caftani e pantaloni.

Tutto viene studiato per varie occasioni d'uso, tutto si mescola, si rinnova e si amalgama nelle coloriture dalle tonalità beige ai verdi pastello, fino ai colori forti come nelle sete stretch: arancio, fucsia, turchese e giallo, armonizzato da una pennellatura di nuance naturale, beige.

Le stampe, simili a veri e propri dipinti, vengono realizzate su cotoni, mussole di cotone, con effetti stropicciati, sersucker, righe di cotone che si amalgamano con i dettagli in seta: la camicia maschile si rinnova e diventa femminile con i dettagli in seta stampata.