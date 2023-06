Paul&Shark porta la «Riviera» a Milano

Dopo quattro giorni a Pitti Uomo, Paul&Shark inaugura la settimana della moda maschile presentando «Riviera», una capsule collection ispirata al mare e alle sue spiagge assolate.

Traendo ispirazioni dalle location che hanno fatto da sfondo a Il talento di Mr. Ripley (1999), pellicola girata in gran parte in Italia, dalla Penisola sorrentina passando per Procida, Ischia, Anzio, Venezia e Napoli, Paul&Shark disegna costumi da bagno in tessuto tecnico ultralight e asciugatura rapida, camicie di lino loose fit e polo di seta.

I rimandi all’universo sartoriale sono evidenti, e si ritrovano anche nella delicata palette che spazia dagli azzurri del Mediterraneo alle nuance sorbetto, così come nei raffinati disegni cravatta, fiorellini e micro geometrie.

Altrettanto chiaro è l’omaggio alla «Dolce Vita» resa popolare dal cinema degli anni Cinquanta e al rito della villeggiatura, raccontato dalle nostre commedie. Da Sestri Levante a Portofino, da Forte dei Marmi a Ischia, da Capri a Taormina, Paul&Shark riscopre così il piacere del tempo libero, tra insenatura e borghi marinari, e lo fa con un bagaglio di pezzi «facili» ma allo stesso tempo sofisticati, da indossare in barca o durante un aperitivo con gli amici.