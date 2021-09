Irving Penn e i ritratti dell’anima

Dal 9 settembre al 22 dicembre 2021 Cardi Gallery Milano ospiterà la mostra Irving Penn, la prima mostra italiana del Maestro da oltre trent'anni, una retrospettiva, resa possibile dalla collaborazione con la Irving Penn Foundation, che ripercorre il lavoro di Penn analizzandone i contesti artistici, sociali e politici che lo hanno influenzato. In particolare l'esposizione mira a sottolineare non solo la fotografia di moda per la quale Penn è riconosciuto a livello internazionale, ma anche il legame speciale che il fotografo aveva con l'Italia, un capitolo della produzione di Penn al quale la galleria dedica interamente un piano espositivo.

Definire l'opera di Penn è complicato, un artista visionario che oltrepassando le convenzioni ha fatto della fotografia un mezzo per comunicare emozioni, raccontare storie umane e trasmettere sensazioni intangibili.

Nato in America nel 1917 da genitori ebrei russi, il giovane Penn intraprende studi artistici determinato a intraprendere l'arte della pittura ma ben presto la sua attitudine a una estetica nuova, elegante e rivoluzionaria viene percepita sia da Alexey Brodovitc (Harper's Bazaar) che da Alexander Liberman (allora direttore editoriale di Vogue). Da qui il successo è pressoché immediato, dopo i primi lavori negli anni Quaranta Irving Penn diventa il fotografo di riferimento per la moda e per le celebrity grazie alle sue opere riconoscibili per l'originale uso della luce e della personale e innovativa tecnica fotografica.

Negli anni Cinquanta l'artista fondò il proprio studio a New York e ha continuato a lavorare per Vogue per tutta la sua carriera, fotografando copertine, ritratti e moda. Secondo Anna Wintour «cambiò radicalmente il modo in cui la gente vedeva il mondo, e la nostra percezione del bello». Nel corso degli anni, l'elenco dei clienti di Penn è cresciuto fino a includere General Foods, De Beers, Issey Miyake e Clinique.

Meglio conosciuto per la sua fotografia di moda, il repertorio di Penn include anche ritratti di personaggi famosi, fotografie etnografiche da tutto il mondo, nature morte moderniste di cibo, ossa, bottiglie, metallo e oggetti trovati e saggi di viaggio fotografici.

Penn è stato tra i primi fotografi a posare soggetti su un semplice sfondo grigio o bianco e ne ha utilizzato efficacemente la semplicità. Espandendo l'ambiente austero del suo studio, Penn ha costruito una serie di fondali ad angolo verticale, per formare un angolo netto e acuto. I soggetti fotografati con questa tecnica includevano John Hersey, Martha Graham, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Georgia O'Keeffe, W. H. Auden e Igor Stravinsky.

Penn ha sperimentato molte tecniche di stampa, comprese le stampe realizzate su fogli di alluminio rivestiti con un'emulsione di platino, rendendo l'immagine con un calore che mancava alle stampe argentee non tinte. Le sue stampe in bianco e nero si distinguono per il loro profondo contrasto, che conferisce loro un aspetto pulito e nitido.

L'esposizione Irvin Penn è una corretta ed affascinante testimonianza dell'eredità lasciataci da questo Maestro, un'estetica elegantemente impeccabile e minimalista, la dimostrazione di come anche dalla quotidianità più sgradevole si possa ricavare l'emozione della bellezza, ritratti disarmanti che prevaricano l'estetica immediata ed entrano nell'anima del soggetto.

«La fotografia è solo lo stadio attuale della storia visiva dell'uomo» - Irving Penn