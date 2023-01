L'eleganza del coniglio

Il 22 gennaio 2023 segna l’inizio dell’anno del Coniglio. Quarto animale dello zodiaco cinese ad arrivare al cospetto dell’imperatore di Giada secondo la leggenda, la lepre (兔 Tù) simboleggia la longevità, la positività, il buon auspicio, l'arguzia, la prudenza, l'intelligenza, l'abilità e la resilienza.

I nati sotto questo segno sono spesso noti per il loro animo gentile e il loro buon umore. Ma non solo. Le «lepri» possiedono un occhio artistico ed sono considerate molto espressive, anche per quanto riguarda lo stile personale. Tra le personalità che appartengono a questo segno troviamo Micheal Jordan, Angelina Jolie, Albert Einstein, Johnny Deep, Brad Pitt, Quentin Tarantino e Tiger Woods.

Tra i nati sotto il segno del Coniglio troviamo anche il cantante e imprenditore Jay Park, Choi Yeonjun del gruppo Tomorrow x Together e numerosi membri degli Ateez (pronti a iniziare il loro tour mondiale in Europa il prossimo 10 febbraio): Yunho, Yeosang, San, Mingi e Wooyoung.

L’elemento legato al Coniglio nel 2023 è l’acqua, il che significa che il 2023 sarà un anno di grande speranza e di crescita, perché è proprio l’acqua ad aiutare gli alberi a diventare alti e forti. L’ultima volta in cui è caduto l’anno del Coniglio d’acqua (il 1963) nascevano i Beatles e Martin Luther King intonava il suo storico discorso «I have a dream» dando nuove speranze di pace. Per la popolazione cinese, quest’anno inizia così con grandi promesse.

Tra i segni più fortunati di quest’anno figurano il Bue, la Tigre e il Serpente, mentre il Gallo e la Scimmia dovranno lavorare duramente per realizzare i loro obiettivi in questo nuovo anno lunare.

Anche quest’anno il mondo della moda ha creato delle collezioni speciali per celebrare la ricorrenza. Insieme alle classiche buste rosse e alle deliziose «Moon cake», ecco comparire capi d’abbigliamento e accessori rosso lacca come nel caso di Ferragamo, con stampe che riproducono il docile animaletto come per Gucci o dove i conigli più famosi del mondo dell’animazione si prestano a divertenti omaggi, come nel caso di Moschino con Bugs Bunny e Givenchy con Oswald, il coniglio fortunato, iconico personaggio Disney introdotto nel 1927.