I belli di Cannes: da Anne Hathaway a Matteo Berrettini

Lo scorso 17 maggio si è aperta la 75esima edizione del Festival di Cannes, che andrà in scena fino al 28 maggio. Una kermesse che segna grandi ritorni come quello di Tom Cruise, protagonista di Top Gun: Maverick, ma anche quello del regista Baz Luhrmann che a quasi dieci anni dall’uscita de Il grande Gatsby, torna con una biopic dedicata a Elvis.

La Croisette si colora così dell’azzurro brillante del cielo di The Truman Show, scelto per la locandina come simbolo di rinascita. Ma Cannes si colora anche del rosso del red carpet dove decine di celebrità si preparano a sfoggiare abiti confezionati dai più grandi nomi della moda italiana e mondiale.

Ad affascinare il pubblico presente in questi primi giorni, è stata senza subbio Anne Hathaway, presente a Cannes per l’anteprima del film Armageddon Time, che la vede protagonista. L’attrice ha scelto un abito bianco firmato Giorgio Armani Privé, con un dettaglio cut out sotto il seno, come detta uno dei trend del momento.

L’abito, costellato da candide paillettes, è stato accessoriato con una parure composta da collana e anello della collezione «Bulgari Eden, the Garden of Wonders». Il collier presentava uno zaffiro taglio cuscino di 107 carati, proveniente dallo Sri Lanka.

Jennifer Connelly in Louis Vuitton e Tom Cruise in Giorgio Armani (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures)

Presente sul red carpet anche Jennifer Connelly, in un abito su misura in jacquard blisterato con fili d'argento metallizzato e sandali in pelle, insieme ad anelli in oro bianco e diamanti dalla collezione di alta gioielleria Louis Vuitton.

Didi Stone ha portato il sex appeal sulla Croisette grazie a un vestito firmato Fausto Puglisi per Roberto Cavalli. La gonna a sirena in raso color champagne, dava infatti spazio a una struttura creata su misura fatta di rose e squame di coccodrillo laminate in oro.

L’attrice britannica Lashana Lynch, meglio conosciuta per il suo ruolo nell’ultimo film di 007, ha invece optato per un abito Fendi in jacquard bianco, realizzato con la composizione di lurex e ricami a mano, dall’ultima collezione haute couture della Maison.

La modella Grace Elizabeth ha calcato il red carpet per l’anteprima di Armageddon Time in un abito nero Ashi Studio Couture, accompagnato da un paio di vertiginosi sandali Giuseppe Zanotti.

Julia Roberts in Louis Vuitton (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Viola Davis ha preferito la classica eleganza di un completo due pezzi firmato Alexander McQueen, mentre Julia Roberts ha scelto di abbinare la sua “Bar jacket” a una gonna nera di tulle, tutto dalla collezione haute couture di Dior disegnata da Maria Grazia Chiuri.

L’attrice ha poi cambiato look sfoggiando un tuxedo nero firmato Louis Vuitton. La tuta sartoriale creata su misura era abbinata a un collier dall'iconico diamante giallo, firmato Chopard.

Per quanto riguarda gli uomini, ormai sempre più protagonisti del red carpet, Tom Cruise ha scelto un elegante completo nero Giorgio Armani, mentre Pascal Elbè ha optato per uno smoking monopetto firmato Kiton con dettagli in raso di seta.

Il tennista Matteo Berrettini, invitato alla prima di Top Gun: Maverick ha indossato uno smoking bianco della collezione Boss, così come la star di TikTok Noah Beck, in AMI Paris custom made.

Gabriel Montesi e Lewis Pullman hanno invece scelto Zegna, mentre Romain Duris e Miles Teller hanno optato per Celine Homme.