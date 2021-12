Toiletpaper Beauty firmata Cattelan-Ferrari

La firma iconica di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, in collaborazione con l’azienda italiana cosmetica La Bottega, introduce la nuova e irriverente collezione Toiletpaper Beauty.

Sul packaging sono riconoscibili le immagini ideate per il magazine Toiletpaper divenuto brand di prodotti e progetti surreali e fuori dagli schemi a 360 gradi, in chiave pop, che toccano segmenti trasversali, dalla moda all’automotive, dal design al food e beverage, fino alla musica e alle arti in generale.

La Bottega è un’azienda italiana, con sede a Trecastelli in provincia di Ancona, che progetta e produce articoli dedicati al mondo dell’hotellerie, anch’essa da sempre in simbiosi con la moda e il design innovativo, e una filosofia centrata sul servizio ‘su misura’ in base alla richiesta del committente.

I nuovi prodotti Made in Italy di Toiletpaper Beauty sono un invito speciale a prendersi cura di sé e della casa con divertimento, immaginazione e ironia, realizzati in chiave eco-friendly, privi di siliconi e parabeni, con packaging d’autore derivati da materiali riciclati e completamente riciclabili.

«La collaborazione con Toiletpaper è un progetto dalla forte carica innovativa che rappresenta una sfida molto interessante per noi» dichiara Tommaso Pacini, presidente de La Bottega. «La collezione rappresenta, da un lato, quell’orientamento alla diversificazione che da sempre ricerchiamo e vogliamo strategicamente consolidare nei prossimi anni; dall’altro, esprime al massimo la nostra capacità di realizzare prodotti tailor made trasversali, dopo quelli creati per il mondo dell’hotellerie e con gli oltre 50 brand che abbiamo in licenza».

Della medesima idea creativa sono Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari che dichiarano: «Toiletpaper è nata dieci anni fa con la volontà di avere un luogo dove dare spazio alle idee e alle intuizioni, svincolandosi dalle regole e spesso sviluppando diversi progetti a più mani, come questa nuova linea di cosmesi per la cura della persona, fragranze per la casa e lounge&leisurewear».

Disponibili singolarmente oppure in kit che mixano le esperienze sensoriali, ci sono shampoo e conditioner per capelli, prodotti bath&body per viziare il corpo, detergenti e saponi, home fragrance e diffusori, detergenti per lavare i piatti e una serie di capi di abbigliamento e accessori dedicati al relax, compresi pigiami, vestaglie, calzini, pezzi di design ideali per sé o per regalare agli amici.

Oscar Quagliarini, tra i più rinomati bartender d’Europa e il primo a contaminare il mondo della mixology con la haûte parfumerie, ha realizzato le essenze olfattive della collezione Home Fragrance firmata Toiletpaper Beauty, con base ognuna di tre ingredienti, nettamente riconoscibili in tutte le loro sfaccettature, dalla lavanda alla foglia di fico, oppure Jasmine o l’erba officinale della salvia.

Nei prodotti Hair si esprime al massimo l’abbinamento, particolare e azzardato, tra vaniglia e pepe di Sichuan; mentre nella linea Bath&Body si fondono gli aromi della rosa turca e del rosmarino verde terra, con aggiunta di body oil e shower scrub in variante fresca e floreale.

I saponi e creme per le mani regalano un effetto caldo e profumato tramite la mandorla e la cera d'api, invece il detergente gel/spray presenta una parte profumata data dalla tuberosa in combinazione con gli effetti benefici antisettici del tea tree.