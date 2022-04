Syster, il beauty brand di Abiby in cui sei davvero protagonista

«Mentre compilavo il questionario non avrei mai pensato di ricevere così tante risposte dalla nostra community. In quel momento ho capito che c’era un vero interesse per creare qualcosa insieme». Valentina Abramo racconta con entusiasmo il processo che ha portato alla creazione di Syster, il beauty & wellness brand firmato Abiby, azienda leader in Italia nel settore delle box in abbonamento.

Un progetto ambizioso, 100% made in Italy, frutto di una filiera corta e altamente controllata. Abramo, che riveste il ruolo di managing director di Syster e head of brand partnership di Abiby, ha raccolto le opinioni di 60.000 donne, dando loro la possibilità di esprimere in prima persona tutto ciò che cercano e sognano nel prodotto perfetto. Nascono così tre linee - Smart, Fast e Green - per offrire un’esperienza a 360 gradi a base di ingredienti innovativi, di tendenza e performanti.

Il mercato beauty sta vivendo un momento importante in termini di ricavi, specialmente sul fronte e-commerce. I dati raccolti da Statista affermano che il 51% dei consumatori acquista regolarmente sul web e più in generale i brand e i retail beauty hanno registrato un aumento del 20-30% nelle loro vendite online rispetto ai livelli pre-Covid-19 con anche qualche caso di raddoppio dei ricavi provenienti dall’e-commerce (secondo le stime McKinsey).

Syster si inserisce all’interno di questo fiorente mercato con un prodotto dalla premessa assolutamente innovativa. Come spiegato dai fondatori di Abiby, Mario Parteli e Luca Della Croce: «La filosofia di Syster mette al centro le donne della nostra community seguendo il loro ritmo, le loro necessità, i loro stili di vita e i loro bisogni e ogni linea rappresenta una personalità differente».

«Ci siamo voluti differenziare dagli altri beauty brand che categorizzano i loro prodotti attraverso la tipologia di pelle o di capelli. Con Syster siamo andati più a fondo, dando voce ai bisogni e ai desideri della nostra community, che da semplice consumatore diventa protagonista» ha proseguito Adamo, selezionata da Forbes come una delle 100 donne italiane più influenti.

La prima linea lanciata da Syster è «Smart», una gamma di prodotti multifunzionali che, grazie alle proprietà degli acidi della frutta AHA, sono pensati per ottimizzare i tempi e agire in modo mirato e preciso. A partire da «Make My Day», il siero crema viso nutriente e idratante che rende la pelle idratata e tonificata in un solo gesto. «Anche il packaging è stato creato partendo dai desideri delle nostre “syster”» ci racconta Valentina Adamo. «Il dispenser permette di prelevare la quantità perfetta di prodotto, senza fatica e soprattutto senza sprechi».

Ogni prodotto della linea Syster è vegano e cruelty free, con un’altissima percentuale di ingredienti naturali. Dove possibile, anche le confezioni sono riciclabili, «per garantire un continuo impegno verso la sostenibilità, senza mai sacrificare la qualità e l’efficacia del prodotto».

La linea «Green» nasce poi per le donne che durante la propria beauty routine amano prendersi cura di sé pensando all’ambiente, ed è composta da prodotti realizzati con il 97% di ingredienti naturali, a partire dal gel detergente «Feel Free to Purify» che contiene olio di mandorla, ricco di vitamine per assicurare alla pelle una protezione anti invecchiamento. Si aggiungono poi il booster viso illuminante all’argan e olio di jojoba «Gently Shine» (perfetto anche da mixare col fondotinta) e la già amatissima «I Olive You», una crema giorno idratante all’olio d’oliva con al suo interno microperle che rinforzano la barriera cutanea riequilibrando il sistema di idratazione della pelle. La linea si conclude con il suo di prodotti per capelli «I Will Tame You!», composto dallo shampoo delicato «Stay Strong, My hair» e il balsamo disciplinante «Feed Unconditionally», entrambi arricchiti dall’olio di jojoba e dall’estratto di melograno.

L’ultima linea - «Fast» - mette al primo posto la performance offrendo prodotti efficaci e ad azione rapita grazie all’impiego delle biotecnologie più avanzate che, grazie al processo di replica in vitro dei fitocomplessi, rendono gli ingredienti più sostenibili, perché non estratti dalla natura, e più efficaci, perché maggiormente dermoaffini. Protagonisti della linea Fast la rosa canina e la rosa chinensis, elisir di giovinezza che rallentano i processi di invecchiamento e creano una barriera dai danni provocati dagli agenti esterni.

La proposta di punta della linea è «Never too Late», un siero viso e collo che combina tre pesi molecolari di acido ialuronico e agisce nei diversi strati dell’epidermide, garantendo un effetto rassodante e idratante, immediato e tangibile, mentre contrasta i radicali liberi, lo stress ossidativo e l’invecchiamento cutaneo.

Fanno parte di «Fast» anche la mousse detergente anti-impurità «It’s Clean O’Clock» a base di niacinamide e vitamina B3; il contorno occhi liftante e rimpolpante «What’s your age again?» che, grazie al fitocomplesso di rosa chinensi e ai polisaccaridi naturali, promette un effetto lifting in 30 minuti; la maschera notte energizzante e nutriente «Tomorrow can wait» con burro di karitè e cupuacu; e il booster per capelli sfibrati «Be kind, Rewind» a base di vitamina C e burro di karitè che con soli 2-3 minuti di posa dona nuova vita ai capelli più secchi e sfibrati, lasciandoli in pochi istanti morbidi e lucenti.