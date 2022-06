Shiseido e Rituals, due linee cult per la beauty routine al maschile

Restituire vitalità alla pelle, rinvigorire il corpo e ricaricare la forza interiore, sono tre mantra di due linee di bellezza al maschile che trattano la cosmesi al pari di quella femminile e anzi evidenziano come la pelle dell’uomo è caratterizzata da barriere minori e quindi basso potere difensivo.

Shiseido Men e Rituals Homme & Sport si sono attrezzate per far apprezzare, coccolare e diffondere cultura sulla beauty routine per l’uomo che vuole accrescere e performare i poteri antiossidante e di recupero danni dell’età, regalandosi anche profumazioni fresche ed energizzanti.

I brand giapponese e olandese hanno comparato la profondità delle rughe e lo stato della pelle dell’uomo in base all’età e hanno dimostrato che inizia a invecchiare dieci anni prima rispetto alla pelle della donna, insediano persistentemente soprattutto nella zona intorno agli angoli degli occhi.

Il lancio di Shiseido Men, avvenuto nel 2003, si è evoluto per fornire ai consumatori cosmetici una altissima qualità basata sulle esigenze e sullo stile di vita dell’uomo moderno, studiato per individuare i punti deboli specifici della pelle.

La soluzione base elaborata per contrastarle proviene da un fiore strettamente legato alla cultura tradizionale giapponese, lo Tsubaki o Camelia Japonica, che fiorisce in inverno, quindi destinato a durare a lungo, omaggio alla forza e alla resistenza.

Il legno di Tsubaki, in passato si utilizzava anche per realizzare amuleti e ciondoli protettivi, mentre i samurai trasformavano l’olio di Tsubaki in potente lubrificante e protettivo delle loro spade.

La nuova tecnologia di Shiseido Triple TSubaki Technology comprende tre estratti botanici derivati dalla Camelia Giapponese, combinando la foglia, il fiore e il seme, un mix che potenzia le difese cutanee e neutralizza gli stressor prima che danneggino la pelle.

Ai quali si aggiungono gli estratti di rosa Roxburghii, di menta piperita e di germogli di faggio.

Fra i prodotti più desiderati della linea Shiseido Men, il siero multifunzione è specificatamente formulato per contrastare le tre debolezze della pelle maschile: basse difese interne, basso potere antiossidante, bassa resistenza ai danni.

Si applica dopo il detergente o la rasatura in modo uniforme sul viso e svolge una un’azione antinfiammatoria, attenuando la visibilità di linee sottili, segni di stanchezza, disomogeneità e irritazioni e garantendo ben 32 ore di idratazione.

La morbida schiuma detergente, dalla consistenza delicata e rinfrescante, può servire prima per cominciare a rimuovere le impurità, spesso usata anche come schiuma da barba, per l’alto potere nutriente e lisciante della pelle.

Il passo successivo, in veloce combinazione viso e occhi, può essere l’aggiunta dell’emulsione energizzante e idratante dalla texture ultra leggera che si assorbe immediatamente e dona comfort, idratazione e un aspetto opaco e tonico.

Per i ritocchi in giornata, il correttore mirato, dal finish naturale, aggiusta e mantiene fino a 8 ore i punti critici della carnagione, minimizzando occhiaie, macchie e i rossori causati dalla rasatura, oppure usato per migliorare notevolmente il look, pur restando impercettibile nelle sue tre tonalità chiara, media e scura.

Per i trattamenti urto, la linea speciale Shiseido Men Total Revitalizer agisce in specifico contro cinque segni d’invecchiamento, rughe, cedimenti, aspetto spento, ruvidità, perdita di compattezza, su tutti gli strati cutanei.

Il kit include la crema antiaging ad alta performance e il fluido leggero Ultimune Men, in grado di soddisfare tutte le necessità della pelle dell’uomo. Compresa una idratazione ottimale e duratura su 48 ore, una infusione di nuova energia che potenzia la microcircolazione e aiuta a far penetrare efficacemente acqua e nutrienti, indispensabili per rinforzare la funzione barriera.

Anche il marchio Rituals, fondato ad Amsterdam nel 2000 dal visionario Raymond Cloosterman, mette insieme alcune tradizionali formulazioni orientali per ottenere risultati efficaci per il trattamento e la cura completa di viso, corpo e barba. I rituali di bellezza ispirati alla saggezza delle culture asiatiche, si basano su prodotti dalle formulazioni uniche ed esclusive, che seguono precisi standard nell’unire bellezza lusso e benessere sostenibile. Questo approccio olistico alla bellezza, che ha ottenuto di recente la certificazione B Corp sulle formulazioni dalle alte prestazioni con ingredienti di origine naturale al 90%, sul packaging e sulle lavorazioni, arriva in Italia con l’apertura del primo store italiano all’interno del Centro Commerciale Carosello di Carugate (Milano), in attesa del negozio centrale di Milano, di prossima inaugurazione. La gamma maschile Rituals Cosmetics presenta due nuove collezioni premium, Homme e Sport, per sorprendere ed emozionare con fragranze rinvigorenti, texture lenitive e formule innovative, perfette per chi segue uno stile di vita attivo o per chi cerca soluzioni semplici ma efficaci sia per il grooming che per il body care. La linea Homme offre il necessario per la skincare e la barba, con prodotti resistenti al sudore e delicati sulle irritazioni, arricchita da fragranze tonificanti, texture setose e formule rinfrescanti. Addizionata di potenti complessi naturali, fra i quali vitamina E, C e B3, peptidi, ginseng, olio di argan e aloe vera. Ultima nata, in questo mese, la Linea Sport si propone di rigenerare corpo, mente e anima, appositamente pensata per chi conduce uno stile di vita sportivo. Pronta a fornire una dose extra di energia o di ricarica dopo un duro allenamento. Caratterizzata dalla Power Recharge Technology, in combinazione fra tecnologia e ingredienti naturali efficaci, la Sport Collection rigenera e lascia sulla pelle fresche note di agrumi, bergamotto e menta piperita, un cuore speziato e floreale, pepe rosa e zenzero, e un fondo di muschio e legno di sandalo.