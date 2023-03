Il make-up trendy di stagione, che proseguirà anche per quella successiva, richiama le labbra in primo piano, risaltate dal classico e sensuale rosso, dalle diverse nuance carnose e da nuove colorazioni vellutate come quelle malva.

Si segnala così una rivincita dei rossetti in pasta e dei lipstick liquidi, indossati con colori pieni e di tendenza, in primo piano sul viso preparato con un trucco essenziale, pulito e senza eccessi.

Una bocca che deve restare a lungo protagonista, confortevole, nutrita e idratata, senza sbavature (come promettono i prodotti waterproof), volumizzata e rimpolpata.

La tela su cui splendere è quella del proprio viso, curato e idratato, illuminato da un nude look, apprezzato per la sua semplicità, dove lo sguardo è il primo a catturarne l’attenzione.

Le diverse nuance di rossetto consentono di giocare con le sfumature e di sfoggiare un colore sempre nuovo e naturale abbinato al proprio incarnato e all’abbigliamento dell’occasione. In più, la colorazione delle labbra sta bene a tutte, senza compromessi. Talvolta si può sperimentare il rosso acceso e intenso, passionale, cremoso e vellutato.

Il bordeaux e le varianti scure spesso giovano alle pelli più chiare o quando si vuole mostrare un make-up più audace e rock, tenendo conto che intensifica l’attenzione sulle labbra e perciò, per essere elegante, non bisogna cadere nell’eccesso.

Mixare con gusto ed eleganza il rossetto con il trucco del viso, vale anche quando si scelgono nuance particolari e di stagione, come i toni malva o i marroni, altre scelte chic e contemporanee che possono provare tutte.

Dolce&Gabbana Beauty lancia proprio per la primavera «The Only One Sheer», i nuovi finish dell’omonima collezione di rossetti, declinati in 12 tonalità, che spaziano da quelle più naturali a quelle più seducenti, dal nude al rosa, dal viola ai tanti toni del rosso.

Ognuna con due cover fra le quali scegliere, ispirate alle collezioni di moda, il motivo animalier Zebra cup e un motivo Ladybug cup con polka dots in rosso e nero.

Gli scatti beauty del make up indossato sono opera del duo di fotografi Mert & Marcus, suggerimenti di bellezza in immagini che invitano a creare una unicità del volto, in tutte le sue espressioni.

La modella Deva Cassel è la protagonista della campagna, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che indossa la nuance 295 Vivid Fuchsia applicata con un unico gesto, modulabile nella quantità di colore e pronta a donare un’idratazione che dura fino a 24 ore.

I suoi ingredienti attivi, dall’acido ialuronico e ai peptidi naturali, favoriscono la produzione di collagene e rendono le labbra morbide e vellutate.

Inoltre, la formula modulabile consente di mescolare le dodici nuance a piacimento, permettendo di avere una sensorialità multistrato e delle sfumature ogni volta uniche e magnetiche.

Il suggerimento dei make-up artist di Dolce&Gabbana è quello di preparare il viso con Secret Veil primer, usato come base per il trucco, seguito dal fondotinta Velvetskin natural matte, ispirato alla morbida voluttuosità del velluto per offrire una copertura impeccabile a lunga durata, con un finish opaco ma luminoso. Il blush sulle guance e nei punti strategici cambia tonalità a seconda del tipo di carnagione e, quando si vuole anche dare vita ad uno sguardo intenso, si può optare per il famoso «cat-eye» che esalta gli occhi (Intenseyes Cremy yeshadow stick, Felineyes eyeliner e Passioneyes volume mascara ).

La sensualità finale che si vuole ottenere è intrinsecamente connessa all’essere interiormente spontanee e naturali, priva di qualsiasi pre-fabbricazione, volta solamente ad esaltare il carisma distintivo e unico di ognuna, rivelato al meglio per brillare ogni giorno.