Off-White sbarca nell'universo beauty con «Paperwork»

«Un’altra tela, un’altra superficie per l’espressione umana». Con queste parole, Virgil Abloh raccontava il suo progetto beauty. Paperwork - questo il nome della linea - è oggi disponibile online sul sito Off-White e sull’appena inaugurata sezione beauty del portale FarFetch. Un ulteriore tassello dell’incredibile eredità lasciata dal genio creativo, scomparso prematuramente lo scorso novembre.

Paperwork si presenta come «un’innovativa “scatola degli attrezzi” progettata per celebrare la diversità e ispirare l’espressione personale che invita tutti gli esseri umani ad amplificare la propria individualità e celebrare il proprio potenziale, utilizzando la tecnologia giocosa e l'etica anticonformista per potenziare l'espressione personale, spingendo tutti a espandere il proprio potenziale oltre la bellezza tradizionale».

La linea si compone di tre sottocategorie: «Imprint», sei stick di pigmenti per viso e corpo che scivolano sulla pelle prima di fissarsi con una tecnologia auto-fix; «Template», una collezione di stencil per “taggare” viso e corpo (come il “Babe” visto sulla guancia di Kendall Jenner durante l’ultima sfilata); «Color Matter», una gamma di sei smalti dai finish innovativi tra cui spicca «Decode», vernice bianca con una formula craquelé che ricorda il cemento in frantumi; e infine «Olfactive ID», quattro profumi d’autore.

Le fragranze - già in vendita - nascono dalla collaborazione con i celebri profumieri Alexis Dadier, Jerome Epinette e Sidonie Lancesseur. «Solution No. 1» è un omaggio alle sfaccettature e all'animo nomade della sabbia. Perfetta allegoria di Off-White, la sabbia è anche il simbolo di culture e tradizioni diverse che, proprio come i granelli delle spiagge, viaggiano per il mondo grazie al potere del vento e del mare. Una fragranza che colpisce al primo impatto per le note di legno di Ho e bergamotto, ma che cela un animo fatto di accordo di sabbia, vetiver e patchouli.

«Solution No. 2» è un profumo dall'animo gioioso ed energetico. Una fragranza piena di contrasti che gioca sulla giustapposizione di leggerezza ed elementi legnosi. La freschezza degli agrumi viene accentuata dall'aroma pungente dello zenzero, mentre le note di legno del fondo conferiscono al profumo un'identità e un'eleganza genderless. Sorprendente, proprio come Off-White.

«Solution No. 3» è l'incarnazione moderna del più elegante e intramontabile dei fiori, la rosa. Protagonista assoluta di questo profumo, l'impronta olfattiva della rosa è qui proposta come audace celebrazione del contatto fisico. Il risultato è l'incontro di due mondi, dove il potere del muschio e dell'ambretta vengono affiancati dalle note intense della rosa di Damasco.

Per ultima, «Solution No. 4» si distingue per la sua freschezza urban aromatica, contrastata da un fondo di caldo legno e cuoio. Una fragranza metropolitana dall'animo raffinato dove la natura, rappresentata da eucalipto, lavanda e legno, si impossessa della città, simboleggiata da note di cuoio. Questo profumo genderless regala momenti di armonia e benessere assoluti.