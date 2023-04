Chi dice che il make up è una cosa da donne?

Sembra proprio che l’ultima tendenza di cui gli uomini dello spettacolo sono protagonisti è quella di dar vita a una linea beauty o skincare, ma si tratta di vero interesse sulla sensibilizzazione del tema o una banale mossa di marketing?

Siamo arrivati al punto in cui abbiamo ormai superato a lunghe falcate la convinzione de’ «i trucchi sono cose da donne» quindi perché non andare oltre e salire un altro gradino? Ed è proprio ciò che hanno fatto Jon Wormser e Stephen Yaseen, due giovani americani fondatori di Good Weird, brand emergente di beauty che non si rivolge a uomini o donne ma si pone come un marchio da sfruttare e con il quale sperimentare dando spazio alla propria identità. «Due anni fa avevo necessità di un prodotto adatto alle mie esigenze - racconta Jon - e nonostante le infinite opzioni, nessuno sembrava fatto al caso mio». Oggi, insieme al suo migliore amico, è a capo della sua linea genderless e la sensazione di inadeguatezza nata dall’esigenza di acquistare cosmetici è solo un lontano ricordo.

Gli ultimi anni sono stati protagonisti di un notevole incremento in questo campo, che sia un modo per cavalcare l’onda o per rafforzare i messaggi di inclusione è da capire.Tra i primi possiamo citare Harry Styles, del quale non siamo certo sorpresi visto il suo interesse per la moda genderless e il sostegno verso le coppie arcobaleno. La sua linea Pleasing non vuole rivolgersi a qualcuno in particolare, bensì alimentare e sostenere la libera espressione.

Machine Gun Kelly debutta nel 2021 con UN/DN, una linea di smalti che desidera trasmettere la sua passione per la nail art e sdogare le classiche convenzioni sociali. Anche Fedez qui in Italia ha lanciato la sua linea, NooN by Fedez, smalto semipermanente in seidiverse colorazioni, mentre Achille Lauro ha realizzato una linea make up variopinta coerente con i personaggi che ama interpretare.

Molte altre star invece sono diventate fiere sostenitrici della skincare, come Brad Pitt o Jared Leto. Quest’ultimo ha ideato Twentynine Palms, una linea di beauty non certo economica ma che garantisce prodotti di un certo livello, il tutto proposto in semplici ma eleganti boccette tinte di viola scuro. L’attore Brad Pitt ha deciso di sfruttare al meglio i vigneti di Chateau Miraval acquistati nel 2012 insieme ad Angelina Jolie, e con i grappoli d’uva prodotti ha dato vita a Le Domaine una linea genderless ecosostenibile dal packaging elegante e sofisticato dal tappo in legno riciclato proveniente da vecchie botti di vino.