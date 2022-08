Water&Sun: la bellezza al maschile in vacanza

Le lunghe giornate in cui lasciarsi stupire dal sole, vento e onde del mare oppure acqua di una piscina o di un ruscello, sono sinonimo di pelle ambrata e di vitalità, grazie all’aumento della serotonina, dell’apporti di vitamina D e dell’umore ritrovato che infonde energia e benessere. La luce solare è un vero e proprio toccasana per la mente e per il corpo e la stessa pelle, che torna robusta e sana.

Indispensabile quindi curarsene, attivare una precisa protezione, un’alta idratazione e una routine veloce per il post-esposizione.

Anche un uomo può parlare e utilizzare prodotti che sono antiossidanti, leviganti e che rilasciano una piacevole sensazione di fresco. Merito dei progressi della beauty al maschile che aiuta a prolungare l'abbronzatura per tutta l'estate, resistendo ai danni provocati dal sole e dall’acqua e merito di formule gentili studiate ad hoc all'avanguardia in dermatologia e rispettose dell’ecosistema ambientale.

Questo vale anche per gli sportivi che praticano attività all’aria aperta nello spirito dell'Athleisure di tendenza, usando prodotti talmente leggeri che non interferiranno e sarà facile dimenticare di averli applicati.