Armani Beauty fa brillare i volti maschili alla Biennale del Cinema di Venezia

Per il quinto anno consecutivo Armani Beauty, sponsor della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia ha creato un servizio di make-up ufficiale anche alle star maschili ospiti sul red carpet.

La filosofia della Maison, che celebra il suo amore per il cinema, esalta la bellezza dell’incarnato, naturale e a lunga tenuta, con la pelle in comfort grazie agli ingredienti formulati con texture e oli protettivi e idratanti.

Quali sono i trucchi e i suggerimenti per imitare il bellissimo volto delle superstar?

I tre principali prodotti sono la Crema Nera Supreme Reviving Light Cream, un anti-age leggero che idrata per tutto il giorno e stimola luminosità e freschezza, poi l’accoppiata Luminous Silk Hydrating Primer e Luminous Silk Concealer per formare un incarnato setoso e levigato anche nelle zone più secche e, infine, Luminous Silk Glow Fusion Powder (sempre tutti in diverse tonalità personalizzabili), cipria fissante leggera e di lunga tenuta per assicurare un luminoso finish naturale.

«I make-up di Armani Beauty hanno texture molto leggere e confortevoli e assicurano una tenuta perfetta. Ecco perché ci ritrova pronti con un radioso incarnato naturale e un effetto pelle sana impeccabile. In molti hanno cercato di imitarlo, ma ad oggi nessuno è ancora riuscito in quest’impresa. A 15 anni dalla sua creazione, le nostre tonalità si adattano alla pelle di tutti per correggerne ogni imperfezione» dichiara Linda Cantello, international make-up artist di Giorgio Armani.

Quindi il trucco anche al maschile ha potenti benefici, abbinati al fatto di assicurarsi un volto adatto alle riprese e agli shooting fotografici: idratazione per tutto il giorno, cura anti-age, luminosità e protezione della pelle.

Daniel Toni Jais





La base creata con la Crema Nera Supreme Reviving Light Cream promette 24 ore di continua idratazione e morbidezza, confortevole alla applicazione grazie alla texture molto leggera e fresca.

La formulazione unisce l'essenza di Reviscentalis, una delle piante della resurrezione più potenti capace di rivivere con poche gocce d'acqua dopo anni di siccità, con quattro minerali essenziali presenti nelle acque vulcaniche dell'isola di Pantelleria, in Sicilia, ricordate dal vasetto di vetro nero intenso.

Subito dopo l'applicazione, con un pennello per dare il finish uniforme, e fino a fine giornata, la pelle è nutrita, levigata, morbida ed elastica. L'incarnato appare più fresco, con un bagliore sano e l’ovale risulta più sodo e tonico, dai contorni definiti.



L’abbinata di Luminous Silk Hydrating Primer e Luminous Silk Concealer, iconici fondotinta e correttore formulati con la tecnologia Micro-Fil, prosegue il concetto di bellezza della texture leggerissima e delicata, da stendere facilmente sulla pelle e modulabile in base alle esigenze. L’ampia gamma di tonalità, una paletti di 40 sfumature diverse, fa si che si possa piacevolmente amalgamare ai diversi incarnati.

Se serve, un tocco di Luminous Silk Primer attenua e corregge le imperfezioni locali, anche sopra il trucco e nelle zone secche, per dare omogeneità e tenuta maggiori.

Ultimo passaggio, la cipria fissante scelta fra sei diverse nuances, Luminous Silk Glow Fusion Powder, regala un luminoso finish naturale ultra fine, come un velo sottile che si fonde sulla superficie cutanea.

Annunciato sul mercato agli inizi della estate, il nuovo testimonial dei profumi Armani Code, l'attore britannico Regé-Jean Page, noto per la sua interpretazione del duca di Hastings nella fortunata serie TV Bridgerton, ha sfilato agli eventi della 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, considerato oggi il simbolo della nuova mascolinità gentile.

Il video realizzato dal regista francese Manu Cossu e dal fotografo inglese Damon Baker, racconta i dettagli di una fragranza attraente che lascia un'impressione intima e sottile su tutti quelli che si incontrano dopo averla indossata.

Creata dal maestro profumiere Antoine Maisondieu (Givaudan), il nuovo profumo Armani Code, dall’aroma legnoso, aromatico e sensuale, può diventare l’ultimo vezzo da aggiungere al make-up e al look dell’uomo contemporaneo.