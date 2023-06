Sandali bassi: l'accessorio ideale per uno stile quiet luxury

Minimal, rasoterra o con un filo di tacco, e perfettamente in linea con quell’ideale di lusso discreto portato in auge da personaggi come Sofia Richie, Gwyneth Paltrow e Meghan Markle.

È proprio quest’ultima ad aver sfoggiato, durante una romantica uscita col marito, un paio di sandali firmati Hermes, immancabili nel guardaroba di qualunque celebrities o appassionata di moda.

Disegnata da Pierre Hardy nel 1997 con l’obiettivo di creare un paio di ciabatte che fossero invisibili ed essenziali, la Oran è ormai un accessori di culto, in grado di conservare la sua popolarità e il suo valore.

Con il suo design semplice e versatile - una sagoma in pelle colorata a forma di H cinge delicatamente il piede - la Oran è disponibile in 28 tonalità diverse, oltre ad alcune versioni speciali come quelle in pelliccia sintetica o in blue jeans.

A loro si affianca il modello Chypre, un modello più sportivo con suola anatomica in gomma dove all’iconica H si aggiunge una seconda fascia regolabile che per l’estate si tinge di colori a contrasto.

Hermes Oran (Getty Images)

Il colore è da sempre elemento distintivo di Pucci che per l’estate propone il nuovo modello Lee, un sandalo basso in cuoio nero che abbraccia il piede attraverso un gioco di cinturini leggermente imbottiti, caratterizzati dall’iconica stampa Fiamme. Per un’elegante fusione di comfort e stile.

Per la collezione Valentino Escape, il brand ci porta invece in un viaggio alla ricerca di capi emblematici negli archivi della Maison, riproposti per il giorno d’oggi. I sandali che si avvolgono alla gamba attraverso una serie di lacci adornati da stud riflettono perfettamente l’atmosfera e la spensieratezza del viaggio con un’attitudine punk.

Al tempo stesso, in un potente richiamo a Valentino Animalier, la stampa presentata per la prima volta nel 1967 e resa iconica nella campagna autunno/inverno 1987, il classico sandalo con fascia VLogo Signature si colora con il motivo del giaguaro.

Anche Gucci per quest’estate decide di portarci in viaggio attraverso la campagna Gucci Summer Stories in cui slider piatti stile espadrillas in rafia sono accompagnati da sandali con il logo, ideali per essere utilizzati in spiaggia come in città.

La donna Prada si diverte invece a tornare all’infanzia attraverso i sandali Monolith, un chiaro rimando a quelle scarpe di gomma che si era soliti indossare da bambini al mare, proposti in tonalità confetto o inrafia, da abbinare alle borse della linea Tropico.

Non mancano poi i sandali iperpiatti a infradito, con il loro design essenziale e il cinturino regolabile.

Punta all’infradito anche Dior che, al classico modello DWAY in cotone ricamato, affianca Diorsea, una calzatura estiva che riflette i canoni estetici della Maison con il plateau realizzato in velluto nero o viola.