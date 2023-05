Gli occhiali cult dell’estate

Le nuove stagioni a venire rivelano un approccio più colto e sofisticato verso il mondo dell’occhialeria, sempre sedotta dal fascino della moda e di qualche speciale collaborazione con personaggi di tendenza, però molto più attenta all’alta qualità delle lavorazioni artigianali o di precisione tecnologico industriale che performano resistenza, leggerezza, flessibilità, insieme ad una nitida visione e protezione delle lenti.

Le possibilità di stile permettono di variare look a seconda dell’uso quotidiano, dal design minimale che esalta funzionalità e volto, al piglio street style o dinamico-sportivo, fino alle raffinatezze vintage e le mise provocatorie hollywoodiane.

Spesso sono le aste il luogo dove si gioca il meglio del decoro, del dettaglio e del contrasto cromatico che, per l’estate, sceglie una palette colori raffinata e variazioni pastello e caramella.

La leggerezza e lo stile minimalista e intellettuale sono una vera arte nel caso dell’azienda Silhouette Group, leader mondiale nel segmento premium eyewear con tredici filiali internazionali, 50 brevetti e oltre 100 riconoscimenti di design al suo attivo.

I nuovi modelli entrati in collezione, sempre trattati con la Light Management Technology, si portano con eleganza, quasi impercettibili tanto sono comodi e ultraleggeri. Tutti dedicati ai quartieri di Barcellona, Sant Pere e Poblenou della famiglia Titan Breez hanno lenti rotonde o esagonali, profilati da un sottile filo di titanio che avvolge la lente unisex.

Nella linea Rimless Shades, gli oversize oltremisura in stile anni Settanta, hanno finiture e colori eleganti, sempre disponibili in varianti sia da sole che da vista (Calella, Cadaqués, Begur e Bogatell, i luoghi a loro dedicati).

Infine, i due articoli esclusivi, Sarrià da donna e Pedralbes da uomo, portano anch’essi lenti oversize, contornate nella parte superiore da profili in metallo e invece trasparenti e libere nella parte inferiore, ad esaltare il viso del proprietario. Questa case history di successo (nel 2021 ha venduto circa 1.3 milioni di occhiali nel mondo, per un fatturato globale di 158 milioni di euro) dimostra l’importante passo avanti nella cultura del consumatore, interessato tecnologia d’alta qualità nella costruzione della montatura.

Arte e colore sono i temi principali per i 125 anni di Izipizi che ha deciso di rendere omaggio al pittore belga René Magritte , maestro dell’enigma, famoso per i suoi quadri-rebus e metaforici, ai quali viene dedicata la promozione delle collezioni da lettura e da sole, dalle linee retrò.

La capsule realizzata da L.G.R, marchio creato da Luca Gnecchi Ruscone , in collaborazione con lo stilista Ermanno Scervino, Reunion Metal Explorer, è presentata in tre versioni ultraleggere con lenti Zeiss sfumate a contrasto, che si adattano al viso di chi le indossa.

Lo sa dal frutto della sua esperienza, il famoso designer Philippe Starck , che con la sua linea Starck Biotech Paris si ispira al concetto di Bionism, il punto di contatto tra la tecnologia e l’uomo, produttore di modelli in metallo ultrasottili, in bio-acetato monopezzo o in bio-nylon resistente. Tutti brevettati con l’esclusiva cerniera che riproduce sulle aste il movimento multidirezionale a 360° della spalla.

Gli appassionati di moda possono esplorare le montature di Louis Vuitton della linea LV Signature, creati con materiali leggeri e dettagli discreti, in due forme basilari, tonda e quadrata, in acetato oppure metallo, nelle raffinate nuance nero, grigio, miele, ed anche rosa e azzurro.

In stile agente segreto, ci sono le montature avvolgenti, le ultime sono firmate da Tom Ford in collaborazione con il gruppo Marcolin. Lusso audace a seconda della propria attitudine: quello di dimensioni allungate, quello che esprime il fascino vintage o le mascherine unisex, tutti segnati dall’elegante profilo sottile che termina in una T in metallo sull’angolo dell’asta.

Sempre audaci, anche i modelli di Philipp Plein by De Rigo Vision, ricchi di dettagli, fra inserti metallici decorativi e logo esagonale. L’occhiale iconico è in acetato spesso con gabbia metallica dorata e lenti specchiate.

Montature squadrate in metallo nero lucido per gli intramontabili Saint Laurent con profili spessi e squadrati, che terminano con il distintivo "corner angle" rimodellato in misura amplificata, dotati di aste in acetato trasparente che svela un’altrettanta anima di metallo.

A Santa María del Mar, uno dei simboli gotici ed emblematici della città, rende omaggio Etnia Barcelona, marchio di occhiali indipendente nato nel 2001. La capsule in edizione limitata contrasta l’acetato nero con le decorazioni di vetreria colorata e i bijoux dorati. Le lenti in vetro minerale HD risaltano i colori esterni e la nitidezza visiva.

Lenti dall’effetto oro su base blu sono coordinate agli occhiali di The Anniversary Collection di Police, modello creato per il quarantesimo anniversario, dalla forma squadrata e dall’imponente doppio ponte in titanio con naselli regolabili, sui quali campeggiano le simboliche ali d’aquila.

Sempre in edizione limitata, esce la serie Creator di Dita, in uno speciale design acetato dotato di lenti fotocromatiche personalizzate antiriflesso, di matrice giapponese. Al centro dell’occhiale, il nucleo in titanio ramifica all’interno della silhouette e nelle aste.