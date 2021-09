About You, l'e-commerce dei record sbarca in Italia

«La moda riguarda solo te». Questo è il messaggio dietro About You, la piattaforma e-commerce nata nel 2014 con l’intento di digitalizzare la classica passeggiata dello shopping. Definita «la più stimolante e personale esperienza di shopping online in Europa», About You offre circa 400.000 articoli provenienti da oltre 2.000 marchi e ad oggi conta più di 30 milioni di utenti unici mensili attivi per un fatturato complessivo di 1,17 miliardi di euro.

Attualmente attiva in 23 mercati europei, About You è arrivato anche in Italia. Dal 14 settembre, l’e-commerce è infatti attivo sul territorio e il suo lancio è stato celebrato con uno spettacolare evento ai Bagni Misteriosi di Milano cui hanno partecipato oltre 300 social media star, celebrity, artisti e trendsetter.

«Per noi, il mercato italiano offre un enorme potenziale» ha affermato Tarek Müller, co-fondatore e co-Ceo di About You. «Ci aspettiamo di crescere molto velocemente qui, con l'obiettivo di diventare il leader del mercato. Non vediamo l'ora di entusiasmare anche gli italiani con la nostra piattaforma ispiratrice e l'approccio unico di un'esperienza di shopping personalizzato, nonché con il nostro vastissimo assortimento, la spedizione e il reso gratuiti».

Tra i brand presenti, oltre alle collezioni About You, si alternano proposte streetwear, casualwear, sportswear e contemporary tra cui Diesel, Guess, Nike, Levi’s, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Liu Jo e Ovs.